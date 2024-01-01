Frameright, içerik oluşturucuların, geliştiricilerin ve işletmelerin, görsellerinin her kapsayıcı ve ekran için mükemmel boyutta görüntülendiğinden emin olmalarını sağlayan bir araçtır. Araç, web'de değişen kanal ve ekran boyutu gereksinimleri nedeniyle görüntülerin amaçlandığı gibi görüntülenememesi sorununu ortadan kaldırır. Frameright'ın Görüntü Görüntüleme Kontrolü (IDC) teknolojisini kullanarak görüntüler, nerede yayınlandıklarına bakılmaksızın akıllı ve uyarlanabilir hale gelir. Aracın özel yapay zekası, hızlı ve sorunsuz görüntü işlemeye olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüze (UI) güç verir. Talimatlar her dosyanın meta veri alanlarına kaydedilir ve açık kaynak kitaplıklar ve bileşenler aracılığıyla doğru görüntü boyutu bilgisine kolayca erişilebilir.Frameright, mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olurken görüntü işleme iş akışlarını iyileştirir ve varlıkları geleceğe hazır hale getirir. IDC, üretim sürecinin farklı bölümleri arasındaki iletişimi kolaylaştırarak günlük görüntü yayınlamayı ve düzen yenilemeyi zahmetsiz hale getirir.Frameright, içerik oluşturuculara güç vererek görsel hikayeler üzerinde temel kontrol sağlar ve görüntülerin amaçlandığı gibi görünmesini sağlar. Geliştiricilere CSS hack'lerine gerek kalmadan piksel hassasiyeti ve kod tabanlı görüntü çerçeveleme sağlar. İşletmeler, varlıklarının değerini en üst düzeye çıkarabilir ve maliyetli hatalardan kaçınabilir.IDC, görüntülerin ve görüntü oluşturucuların tekrar kontrol altına alınmasına öncelik veren açık bir ekosistemdir. Frameright, bireysel stilleri anlayan benzersiz bir yapay zeka sunarak kullanıcıların kalabalığın arasından sıyrılmasını sağlıyor. Araç, fotoğrafçılık, içerik oluşturma ve web geliştirme dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerle sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Web Sitesi: frameright.io

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