Alternatifler - Fourth

WebHR

web.hr

WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket iç...