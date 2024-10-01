Alternatifler - Fourth
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini iç...
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi ...
Homebase
joinhomebase.com
100.000'den fazla küçük (ama güçlü) işletme, çalışan planlaması, zaman saatleri ve daha fazlasıyla saatlik ekiplerini yönetmek için Homebase'i kullanıyor.
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ek...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç ...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünüm...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, e...
7shifts
7shifts.com
7shifts, operatörlere aşağıdaki konularda yardımcı olan, hepsi bir arada bir restoran ekibi yönetimi platformudur: 1) Daha kârlı kararlar almalarına. Her gün en iyi ekip ve operasyon kararlarını vermek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri edineceksiniz. Program uygulama, optimum doğum takibi ve gerçek ...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.000 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zim...
Zoho Payroll
zoho.com
Zoho Bordro, maaşları, vergileri ve kesintileri otomatik olarak hesaplayan, maaş bordrosu/maaş bordrosu gönderen bulut tabanlı bir bordro yazılımıdır. Şu anda Hindistan, BAE ve ABD'nin vergi ve iş kanunlarına uygun olarak çalışacak şekilde tasarlanmış üç sürümü bulunmaktadır. Temel özellikler - Otom...
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
PayFit
payfit.com
PayFit, bulut tabanlı, entegre bir bordro ve İK yönetimi platformudur ve size en iyi bordro dış kaynak kullanımı ve bordro yazılımının kullanımını tek bir çözümde sunar. Çok fazla zaman kazandıran ve bordroyla ilgili hataları ortadan kaldıran otomatik bir çözümdür; Çalışanlarınızın seçtiğiniz tarihl...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Namely
namely.com
Yani çalışanlarınızın seveceği tek İK, bordro, sosyal haklar ve yetenek yönetimi platformudur. İK yazılımından daha fazlasıdır: İhtiyaç duyduğunuz uyumluluk ve fayda danışmanlığıdır.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi y...
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için önde gelen İK, Bordro ve İşe Alma platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırıyor; üstelik hepsi tek bir yerde. ...
WebHR
web.hr
WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket iç...
factoHR
factohr.com
İşe alımdan emekliliğe kadar her İK işlevini otomatikleştiren gelişmiş, mobil merkezli bir HCM platformu olan factoHR ile İK yönetiminizi yükseltin. Akıllı platformumuz, iş hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wip...
Justworks
justworks.com
Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.
Paypro
payentry.com
Yetenek edinme çözümümüz, kuruluşunuzun kaliteli yetenekleri bulmasına, izlemesine ve değerlendirmesine yardımcı olur, böylece daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde bağlı, yüksek performanslı bir iş gücü oluşturabilirsiniz. Bu güçlü çözüm, kağıtsız bir insan sermayesi yönetimi (HCM) ortamını d...
OnPay
onpay.com
OnPay, işlerini yürütmeye daha fazla zaman harcamak (ve arka ofis görevlerine daha az zaman harcamak) isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Ödüllü maaş bordrosu ve İK, işletme sahiplerine ayda 15 saatten fazla tasarruf sağlıyor ve onlara sonuca odaklanmaları için zaman kazandırıyor.
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software, hem ücretsiz hem de esnek, güçlü bir yazılım platformu sunan, kapsamlı ve özelleştirilebilir insan kaynakları çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Açık kaynak ilkelerine olan bağlılığımız, her büyüklükteki ve bütçedeki kuruluşların, lisans ücreti yükü olmadan gelişmiş İK yazılım...
Wrapbook
wrapbook.com
İşbirliği. Yeterlik. Hız. Film ve TV prodüksiyon dünyasında bunlar moda sözcüklerden çok daha fazlasıdır. Bunlar, gününüzü güzel geçirmekle bütçenizi fazla mesai yaparak harcamak arasındaki farktır. İşte bu nedenle Wrapbook endüstrinin en iyi destek sistemi olacak şekilde tasarlandı; mürettebatınıza...
greytHR
greythr.com
greytHR Platformu, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik bir bulut İK çözümleri paketidir. Daha iyi insan yönetimi, daha basit İK süreçleri ve İK hizmetlerinin profesyonel sunumu için üretkenlik araçları sunar. Yönetici ve çalışanların self servisine yönelik Çalışan Portalı, daha iyi ...