Alternatifler - Fountain

Factorial HR

factorialhr.com

Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tü...