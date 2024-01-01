Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Formilla.com satış, pazarlama ve destek için müşteri mesajlaşma yazılımının lider sağlayıcısıdır. Canlı Sohbet, E-posta ve Uygulama İçi mesajlaşma araçlarının tek bir güçlü platformda bir araya getirilmesiyle, dünya çapında 12.000'den fazla şirket, potansiyel müşteri yaratma, pazarlama otomasyonu ve müşteri desteğini geliştirmek için yazılımımızı kullanıyor.

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