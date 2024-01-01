ForexTV

ForexTV

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Web Sitesi: forextv.com

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ForexTV, küresel sermaye piyasalarındaki katılımcılara küresel forex ve emtia piyasalarına ilişkin haberler, veriler, karar destek araçları, eğitim, görüş ve analizler sağlar. Misyonumuz, küresel ticaret topluluğu için hayati bir bilgi kaynağı ve önde gelen haber ve trendlerin kaynağı olmaktır.

Web Sitesi: forextv.com

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