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Forecan viralliset sääsivut. Sivuilta löydät paikkakuntakohtaisen täsmäsään, tuoreimmat säähavainnot, sadetutkan, sade-ennusteet ja paljon muuta säätietoa Suomeen ja ulkomaille.

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