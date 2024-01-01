Forage

Forage

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Web Sitesi: forage.xyz

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Zincir içi kültürü şekillendiren lansmanlar için topluluğun küratörlüğünde ön sayfa. Forage'da "toplayıcılar" adı verilen topluluk küratörleri, öne çıkarmak istedikleri projeler için açılış sayfaları oluşturur. Lansman sayfaları, bir basın bültenini ve hatıra nanesini kontrol edilemeyen bir yangın gibi yayılacak şekilde tasarlanmış şık tek bir sayfada birleştirir. Bu lansmanlar Forage.xyz ana sayfasında düzenleniyor ve burada darphane şeklinde destek topluyorlar. İnşaatçılar Forage'da bir lansman sayfası oluşturduğunda, lansmanlarını işlerine uyum sağlayacak daha fazla kişiye tavsiye etmek için zincir içi dağıtımdaki en son yenilikleri kullanırız.

Web Sitesi: forage.xyz

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