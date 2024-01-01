Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Footmarks, dünyanın en büyük CPG markalarının perakende uygulama ve uyumluluk oranlarına ilişkin benzeri görülmemiş bir görünürlük kazanmasına yardımcı olur. Footmarks, tesisler ve depolardan perakende satış noktasına kadar uygulama oranlarını artırmak, satışları artırmak ve israfı azaltmak için eyleme dönüştürülebilir veriler sağlar.

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