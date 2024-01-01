Footmarks

Footmarks

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Web Sitesi: footmarks.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Footmarks, dünyanın en büyük CPG markalarının perakende uygulama ve uyumluluk oranlarına ilişkin benzeri görülmemiş bir görünürlük kazanmasına yardımcı olur. Footmarks, tesisler ve depolardan perakende satış noktasına kadar uygulama oranlarını artırmak, satışları artırmak ve israfı azaltmak için eyleme dönüştürülebilir veriler sağlar.
Kategoriler:
Business
Perakende Yürütme Yazılımı

Web Sitesi: footmarks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Footmarks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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