Fond

Fond

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Web Sitesi: fond.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Fond çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Fond, çalışan ödüllerini ve tanınma süreçlerini kullanımı kolay tek bir çözümde kusursuz bir şekilde birleştiren küresel bir SaaS platformudur. Fond ile çalışanlar ve yöneticiler birbirlerini tanıyabilir, ödülleri alabilir, özel kurumsal indirimlere erişebilir ve başarıyı ölçebilir; böylece İK departmanları programları yönetmeye daha az, sonuç elde etmeye daha fazla zaman harcar.

Web Sitesi: fond.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fond ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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