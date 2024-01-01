Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Fond, çalışan ödüllerini ve tanınma süreçlerini kullanımı kolay tek bir çözümde kusursuz bir şekilde birleştiren küresel bir SaaS platformudur. Fond ile çalışanlar ve yöneticiler birbirlerini tanıyabilir, ödülleri alabilir, özel kurumsal indirimlere erişebilir ve başarıyı ölçebilir; böylece İK departmanları programları yönetmeye daha az, sonuç elde etmeye daha fazla zaman harcar.

Web Sitesi: fond.co

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