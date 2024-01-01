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Alternatifler - Fomo

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...

Elementor

Elementor

elementor.com

Web Sitesi Oluşturun, Geleceğinizi Tasarlayın. Çarpıcı web siteleri oluşturmak, yönetmek ve barındırmak için vizyonunuzu Elementor ile güçlendirin! WordPress'in 1 numaralı web sitesi platformuyla A'dan Z'ye size yardımcı oluyoruz.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç ​​şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011 ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu.AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi yat...

Duda

Duda

duda.co

Duda Profesyonel Web Sitesi Oluşturucusu ile yüksek dönüşüm sağlayan web sitelerini geniş ölçekte oluşturun ve satın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.

involve.me

involve.me

involve.me

Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.

Emma

Emma

myemma.com

Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Instapage

Instapage

instapage.com

Tıklama sonrası açılış sayfalarını geniş ölçekte oluşturmak, kişiselleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış tek açılış sayfası platformuyla reklam tıklamalarınızı dönüşümlere dönüştürün.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

Getsitecontrol formları ve açılır pencereleri, web sitesi ziyaretçilerinin herhangi bir işlem yapmadan ayrılmalarını engellemenize yardımcı olur. E-posta listeleri oluşturmak, geri bildirim toplamak ve yatırım getirisini artırmak için bunu kullanın.

Poptin

Poptin

poptin.com

Gelişmiş web sitesi açılır pencereleri ve formları oluşturun ve birkaç dakika içinde web sitenizin dönüşüm oranını artırın. Şimdi ÜCRETSİZ kayıt olun! Kredi kartına gerek yok.

Sender

Sender

sender.net

E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.

Contlo

Contlo

contlo.com

Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

WEB SİTENİZİ 1 NUMARALI GELİR KANALINIZA DÖNÜŞTÜRÜN. Web ziyaretçilerinizin %95'i genel web sitenizde dönüşüm gerçekleştirmeyecek. Mutiny, kod web kişiselleştirmesi olmadan sitenizde daha fazla B2B alıcısını hedeflemenizi ve dönüştürmenizi kolaylaştırır.

Iterable

Iterable

iterable.com

Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!

Privy

Privy

privy.com

Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.

Mailmunch

Mailmunch

mailmunch.com

Mailmunch, blog yazarları, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri elde etmek ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri gelirleri artırmak...

Hello Bar

Hello Bar

hellobar.com

%83 Daha Fazla Ziyaretçiyi Potansiyel Müşteriye, Aboneye ve Alıcıya Dönüştürün - Çubuklar, Modallar, Kaydırıcılar — siteniz için güzel tasarlanmış açılır pencereler. Kullanımı kolay. Tamamen özelleştirilebilir. Yüksek etkili. - Gelişmiş Hedefleme — mesajları maksimum etki için kullanıcılara hedefle...

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

Tamamen kişiselleştirilmiş satış desteği geldi. Regie.ai'yi kullanarak ilgili satış mesajlarını saniyeler içinde gönderin.

UserWise

UserWise

userwise.io

Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.

Appcues

Appcues

appcues.com

Kullanıcı katılımı yalnızca başlangıçtır. Appcues, ürün liderliğindeki ekiplere ürünün benimsenmesini bir geliştirici olmadan ölçme ve iyileştirme olanağı sağlar. Başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty, işletmelerin hızla gelir elde etmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli deneme, kişiselleştirme ve özellik yönetimi çözümleri sunan, hızla büyüyen bir sağlayıcıdır.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Coğrafi hedefleme araçlarımızı kullanarak web sitenizin ziyaretçilerini coğrafi olarak hedefleyin. IP coğrafi konumunu kullanarak ziyaretçileri yönlendirin veya içeriği ülkeye, eyalete ve şehre göre gösterin.

POWR

POWR

powr.io

Hiçbir kodlama gerektirmeden 60'tan fazla profesyonel web sitesi uygulamasını ve eklentisini ücretsiz oluşturmanın kolay yolu. Daha fazla potansiyel müşteri toplayın, daha fazla dönüşüm elde edin ve zamandan tasarruf edin.

Lavender

Lavender

lavender.ai

Lavender, dünya çapında binlerce satıcının daha iyi e-postaları daha hızlı yazmasına yardımcı olarak onlara daha kısa sürede daha olumlu yanıtlar almalarına yardımcı oluyor. G2'de 4,9/5 puan aldı.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!

Insider

Insider

useinsider.com

Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.

Optinly

Optinly

optinly.com

Akıllı E-posta Açılır Pencereleri oluşturun. Optinly Popup Maker'ı Kullanarak Ziyaretçilerin İlgisini Çekin ve Trafikten Para Kazanın. Ziyaretçilerinizin etkileşime geçmek isteyeceği web sitesi açılır pencereleri oluşturun. Piyasadaki en iyi potansiyel müşteri yaratma aracıyla satışları ve dönüşüml...

Persado

Persado

persado.com

Persado'nun kurumsal yapay zeka tarafından oluşturulan dil platformu, 10 üzerinden 9'dan fazla, daha yüksek performanslı içerik sunar.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...

Maropost

Maropost

maropost.com

E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!

Xamtac

Xamtac

xamtac.com

Verimliliği artırmak için gelişmiş yapay zekayı bir dizi araçla birleştiren bir pazarlama ekosistemi. Benzersiz marka stillerinize ve seslerinize göre uyarlanarak çok kanallı kampanyaları düzene sokarak erişimi artırır. Varlık oluşturma ve organizasyon yetenekleri, materyallerin zahmetsizce oluşturu...

Didomi

Didomi

didomi.io

Didomi, kuruluşların seçimlere saygı duyan ve insanlara verileri üzerinde kontrol imkanı tanıyan mükemmel Gizlilik Kullanıcı Deneyimleri uygulamalarına yardımcı olur. Küresel Gizlilik UX Çözümlerimiz günümüzün veri gizliliği zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır ve şunları içerir: -Çoklu düzenleme...

GrooveJar

GrooveJar

groovejar.com

Groovejar, girişimcilerin gelirlerini, e-posta kayıtlarını ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olur. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak çok çeşitli web sitesi optimizasyon widget'larına ve açılır pencerelerine erişebileceksiniz.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyo...

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine eksiksiz bir pazarlama ve analiz platformudur. İçeriği kişiselleştirerek ve A/B testleri gerçekleştirerek kullanıcılarınızı gerçekten anlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı oluyoruz. Başlamak ücretsizdir ve birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır.

PowerTextor

PowerTextor

powertextor.com

İşletmeler için Metin Mesajlaşma Hizmeti. PowerTextor, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform için bir SMS Bağlayıcısıdır. Kısa mesaj pazarlamanın ve Microsoft Power Automate'in gücüyle işletmelerin müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...

Lexer

Lexer

lexer.io

Lexer Müşteri Verileri ve Deneyim Platformu (CDXP), içgörü odaklı pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için hepsi bir arada merkeziniz olarak hizmet eder. Gerçek zamanlı olarak sürdürülen ve tüm platformlarda erişilebilen zenginleştirilmiş tek müşteri görünümüyle, kârlı bir büyüme sağlamak için mü...

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...

Sleeknote

Sleeknote

sleeknote.com

Sleeknote, trafiğinizi (yalnızca birkaç tıklamayla) gelire dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şeye (formlar, kenar çubukları, slaytlar, oyunlaştırma) sahiptir.

OptinMonster

OptinMonster

optinmonster.com

Web Sitenizin Trafiğini Dönüştürün ve Para Kazanın Ziyaretçi kaybetmeyi bırakın! Dünyanın 1 numaralı en güçlü dönüşüm optimizasyonu araç seti ile e-posta listenizi anında büyütün, daha fazla potansiyel müşteri elde edin ve satışları artırın.

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