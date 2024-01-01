Alternatifler - Fomo
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Elementor
elementor.com
Web Sitesi Oluşturun, Geleceğinizi Tasarlayın. Çarpıcı web siteleri oluşturmak, yönetmek ve barındırmak için vizyonunuzu Elementor ile güçlendirin! WordPress'in 1 numaralı web sitesi platformuyla A'dan Z'ye size yardımcı oluyoruz.
AfterShip
aftership.com
AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011 ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu.AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi yat...
Duda
duda.co
Duda Profesyonel Web Sitesi Oluşturucusu ile yüksek dönüşüm sağlayan web sitelerini geniş ölçekte oluşturun ve satın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Instapage
instapage.com
Tıklama sonrası açılış sayfalarını geniş ölçekte oluşturmak, kişiselleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış tek açılış sayfası platformuyla reklam tıklamalarınızı dönüşümlere dönüştürün.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol formları ve açılır pencereleri, web sitesi ziyaretçilerinin herhangi bir işlem yapmadan ayrılmalarını engellemenize yardımcı olur. E-posta listeleri oluşturmak, geri bildirim toplamak ve yatırım getirisini artırmak için bunu kullanın.
Poptin
poptin.com
Gelişmiş web sitesi açılır pencereleri ve formları oluşturun ve birkaç dakika içinde web sitenizin dönüşüm oranını artırın. Şimdi ÜCRETSİZ kayıt olun! Kredi kartına gerek yok.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Litmus
litmus.com
Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Plerdy
plerdy.com
Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.
Mutiny
mutinyhq.com
WEB SİTENİZİ 1 NUMARALI GELİR KANALINIZA DÖNÜŞTÜRÜN. Web ziyaretçilerinizin %95'i genel web sitenizde dönüşüm gerçekleştirmeyecek. Mutiny, kod web kişiselleştirmesi olmadan sitenizde daha fazla B2B alıcısını hedeflemenizi ve dönüştürmenizi kolaylaştırır.
Iterable
iterable.com
Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!
Privy
privy.com
Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blog yazarları, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri elde etmek ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri gelirleri artırmak...
Hello Bar
hellobar.com
%83 Daha Fazla Ziyaretçiyi Potansiyel Müşteriye, Aboneye ve Alıcıya Dönüştürün - Çubuklar, Modallar, Kaydırıcılar — siteniz için güzel tasarlanmış açılır pencereler. Kullanımı kolay. Tamamen özelleştirilebilir. Yüksek etkili. - Gelişmiş Hedefleme — mesajları maksimum etki için kullanıcılara hedefle...
Regie.ai
regie.ai
Tamamen kişiselleştirilmiş satış desteği geldi. Regie.ai'yi kullanarak ilgili satış mesajlarını saniyeler içinde gönderin.
UserWise
userwise.io
Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.
Appcues
appcues.com
Kullanıcı katılımı yalnızca başlangıçtır. Appcues, ürün liderliğindeki ekiplere ürünün benimsenmesini bir geliştirici olmadan ölçme ve iyileştirme olanağı sağlar. Başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty, işletmelerin hızla gelir elde etmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli deneme, kişiselleştirme ve özellik yönetimi çözümleri sunan, hızla büyüyen bir sağlayıcıdır.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...
Geo Targetly
geotargetly.com
Coğrafi hedefleme araçlarımızı kullanarak web sitenizin ziyaretçilerini coğrafi olarak hedefleyin. IP coğrafi konumunu kullanarak ziyaretçileri yönlendirin veya içeriği ülkeye, eyalete ve şehre göre gösterin.
POWR
powr.io
Hiçbir kodlama gerektirmeden 60'tan fazla profesyonel web sitesi uygulamasını ve eklentisini ücretsiz oluşturmanın kolay yolu. Daha fazla potansiyel müşteri toplayın, daha fazla dönüşüm elde edin ve zamandan tasarruf edin.
Lavender
lavender.ai
Lavender, dünya çapında binlerce satıcının daha iyi e-postaları daha hızlı yazmasına yardımcı olarak onlara daha kısa sürede daha olumlu yanıtlar almalarına yardımcı oluyor. G2'de 4,9/5 puan aldı.
Luna.ai
luna.ai
Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
Insider
useinsider.com
Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.
Optinly
optinly.com
Akıllı E-posta Açılır Pencereleri oluşturun. Optinly Popup Maker'ı Kullanarak Ziyaretçilerin İlgisini Çekin ve Trafikten Para Kazanın. Ziyaretçilerinizin etkileşime geçmek isteyeceği web sitesi açılır pencereleri oluşturun. Piyasadaki en iyi potansiyel müşteri yaratma aracıyla satışları ve dönüşüml...
Persado
persado.com
Persado'nun kurumsal yapay zeka tarafından oluşturulan dil platformu, 10 üzerinden 9'dan fazla, daha yüksek performanslı içerik sunar.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
Maropost
maropost.com
E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!
Xamtac
xamtac.com
Verimliliği artırmak için gelişmiş yapay zekayı bir dizi araçla birleştiren bir pazarlama ekosistemi. Benzersiz marka stillerinize ve seslerinize göre uyarlanarak çok kanallı kampanyaları düzene sokarak erişimi artırır. Varlık oluşturma ve organizasyon yetenekleri, materyallerin zahmetsizce oluşturu...
Didomi
didomi.io
Didomi, kuruluşların seçimlere saygı duyan ve insanlara verileri üzerinde kontrol imkanı tanıyan mükemmel Gizlilik Kullanıcı Deneyimleri uygulamalarına yardımcı olur. Küresel Gizlilik UX Çözümlerimiz günümüzün veri gizliliği zorluklarını çözmek için tasarlanmıştır ve şunları içerir: -Çoklu düzenleme...
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar, girişimcilerin gelirlerini, e-posta kayıtlarını ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olur. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak çok çeşitli web sitesi optimizasyon widget'larına ve açılır pencerelerine erişebileceksiniz.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360, müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü sunan ve temizlenmiş veriler, bölümlere ayrılmış hedef kitleler ve kişiselleştirilmiş, otomatik kampanyalar aracılığıyla satışlarınızı hızlandırmanıza ve müşteri tutmayı en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan Veriye Dayalı Pazarlama Otomasyo...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine eksiksiz bir pazarlama ve analiz platformudur. İçeriği kişiselleştirerek ve A/B testleri gerçekleştirerek kullanıcılarınızı gerçekten anlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı oluyoruz. Başlamak ücretsizdir ve birkaç dakika içinde kullanıma hazırdır.
PowerTextor
powertextor.com
İşletmeler için Metin Mesajlaşma Hizmeti. PowerTextor, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform için bir SMS Bağlayıcısıdır. Kısa mesaj pazarlamanın ve Microsoft Power Automate'in gücüyle işletmelerin müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...
Lexer
lexer.io
Lexer Müşteri Verileri ve Deneyim Platformu (CDXP), içgörü odaklı pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için hepsi bir arada merkeziniz olarak hizmet eder. Gerçek zamanlı olarak sürdürülen ve tüm platformlarda erişilebilen zenginleştirilmiş tek müşteri görünümüyle, kârlı bir büyüme sağlamak için mü...
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...
Sleeknote
sleeknote.com
Sleeknote, trafiğinizi (yalnızca birkaç tıklamayla) gelire dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şeye (formlar, kenar çubukları, slaytlar, oyunlaştırma) sahiptir.
OptinMonster
optinmonster.com
Web Sitenizin Trafiğini Dönüştürün ve Para Kazanın Ziyaretçi kaybetmeyi bırakın! Dünyanın 1 numaralı en güçlü dönüşüm optimizasyonu araç seti ile e-posta listenizi anında büyütün, daha fazla potansiyel müşteri elde edin ve satışları artırın.