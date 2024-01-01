Alternatifler - Flowtrail AI

ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...

Canva

Canva

canva.com

Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Perplexity AI, büyük dil modellerini kullanarak karmaşık sorulara doğru yanıtlar veren bir yanıt motorudur

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Günlük AI arkadaşınız.

Claude

Claude

claude.ai

Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş ...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl'in yapay zeka destekli tasarım araçlarıyla iş akışlarınızı hızlandırın ve çok sayıda çarpıcı illüstrasyona, yazı tipine, fotoğrafa, simgeye ve dokuya anında erişim sağlayın.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.

Genially

Genially

genial.ly

Kendiniz veya ekibinizle birlikte sunumlar, infografikler ve diğer çarpıcı içerikleri oluşturun.

Shutterstock

Shutterstock

shutterstock.com

Shutterstock, Amerikalı bir hazır fotoğraf, hazır film, hazır müzik ve düzenleme araçları sağlayıcısıdır; merkezi New York'tadır. 2003 yılında programcı ve fotoğrafçı Jon Oringer tarafından kurulan Shutterstock, yaklaşık 200 milyon telifsiz stok fotoğraf, vektör grafiği ve ilüstrasyonun yanı sıra li...

TypingMind

TypingMind

typingmind.com

ChatGPT'yi sohbet geçmişi araması, klasörler, entegrasyonlar, bilgi istemi kitaplığı vb. gibi gelişmiş özelliklerle kullanın.

Tidio

Tidio

tidio.com

Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Bilimi Daha Hızlı Keşfedin. Görsel araştırma navigasyonu, alıntı ağı araması ve ekip senkronizasyonu. Nihai bilim keşif platformu.

Looker

Looker

looker.com

Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.

Outreach

Outreach

outreach.io

Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.

Fibery

Fibery

fibery.io

Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...

Simplified

Simplified

simplified.com

İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı

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