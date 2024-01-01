Alternatifler - Flowtrail AI
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...
Google Gemini
gemini.google.com
Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, büyük dil modellerini kullanarak karmaşık sorulara doğru yanıtlar veren bir yanıt motorudur
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI arkadaşınız.
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş ...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Kittl
kittl.com
Kittl'in yapay zeka destekli tasarım araçlarıyla iş akışlarınızı hızlandırın ve çok sayıda çarpıcı illüstrasyona, yazı tipine, fotoğrafa, simgeye ve dokuya anında erişim sağlayın.
Jasper
jasper.ai
Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Genially
genial.ly
Kendiniz veya ekibinizle birlikte sunumlar, infografikler ve diğer çarpıcı içerikleri oluşturun.
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock, Amerikalı bir hazır fotoğraf, hazır film, hazır müzik ve düzenleme araçları sağlayıcısıdır; merkezi New York'tadır. 2003 yılında programcı ve fotoğrafçı Jon Oringer tarafından kurulan Shutterstock, yaklaşık 200 milyon telifsiz stok fotoğraf, vektör grafiği ve ilüstrasyonun yanı sıra li...
TypingMind
typingmind.com
ChatGPT'yi sohbet geçmişi araması, klasörler, entegrasyonlar, bilgi istemi kitaplığı vb. gibi gelişmiş özelliklerle kullanın.
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Tableau
tableau.com
Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Litmaps
litmaps.com
Bilimi Daha Hızlı Keşfedin. Görsel araştırma navigasyonu, alıntı ağı araması ve ekip senkronizasyonu. Nihai bilim keşif platformu.
Looker
looker.com
Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Deepnote
deepnote.com
Veri bilimcileri ve araştırmacılar için yönetilen not defterleri.
Outreach
outreach.io
Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.
Fibery
fibery.io
Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Flourish
flourish.studio
Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı