Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Flowplay, popüler bir kodsuz web sitesi oluşturucusu olan Webflow için özel olarak tasarlanmış hafif bir medya oynatıcı kitaplığıdır. Kullanıcıların herhangi bir kodlama gerektirmeden tamamen özelleştirilebilir HTML, Vimeo ve YouTube video oynatıcıları oluşturmasına olanak tanır.

Web Sitesi: videsigns.uk

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