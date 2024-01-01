Flowplay

Flowplay

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Web Sitesi: videsigns.uk

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Flowplay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Flowplay, popüler bir kodsuz web sitesi oluşturucusu olan Webflow için özel olarak tasarlanmış hafif bir medya oynatıcı kitaplığıdır. Kullanıcıların herhangi bir kodlama gerektirmeden tamamen özelleştirilebilir HTML, Vimeo ve YouTube video oynatıcıları oluşturmasına olanak tanır.

Web Sitesi: videsigns.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flowplay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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