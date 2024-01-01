Flowmonk

Flowmonk

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Web Sitesi: flowmonk.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Flowmonk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Flowmonk, daha iyi Web akışı siteleri oluşturmanıza yardımcı olan, kodsuz Web akışı araçlarından oluşan bir pakettir. Önce Webflow anlayışıyla, Webflow tasarımcılarının ve geliştiricilerinin daha akıllı ve gerçek anlamda dinamik Webflow siteleri oluşturmasına yönelik araçlar geliştiriyoruz. Flowmonk ile Webflow ve Airtable arasında gerçek zamanlı senkronizasyonu deneyimleyin. Webflow'ta yayınlarken Airtable tabanınızı sorunsuz bir şekilde güncel tutun ve Airtable'a yeni kayıtlar eklediğinizde Webflow sitenizdeki anlık güncellemeleri gözlemleyin. Otomatik Airtable yapılandırma özelliğimiz sayesinde Flowmonk'u birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde kurup kullanmaya başlayabilirsiniz. Otomatik Airtable yapılandırıcımız, Airtable tabanınızı Webflow CMS yapınıza göre otomatik olarak oluşturarak kurulum sürecini basitleştirir. Zaten mevcut bir Airtable üssünüz var mı? Sorun değil! Akıllı eşleme, aynı adlara sahip alanları otomatik olarak eşleştirip eşleyerek kurulum sürecini zahmetsiz hale getirir.

Web Sitesi: flowmonk.com

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