Alternatifler - Flowlu
Notion
notion.so
Notion, veritabanları, kanban panoları, wiki'ler, takvimler ve hatırlatıcılar gibi bileşenleri sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar bu bileşenleri bağlayarak diğerlerinin yanı sıra bilgi yönetimi, not alma, veri yönetimi, proje yönetimi için kendi sistemlerini oluşturabilirler. Bu bileşenler ve si...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe olarak belgelerin yalnızca bilgi ve kanıt koleksiyonundan daha fazlası olduğuna inanıyoruz. İnsanları ve fikirleri birbirine bağlamanın ve işi ileriye taşımanın temelini oluştururlar. Adobe Acrobat, nerede çalışırsanız çalışın işinizi ileriye taşırken ekibinizle bağlantıda kalmanızı sağlar. A...
Overleaf
overleaf.com
Overleaf, bilimsel belgeleri yazmak, düzenlemek ve yayınlamak için kullanılan, işbirliğine dayalı, bulut tabanlı bir LaTeX düzenleyicisidir. Resmi dergi LaTeX şablonları ve doğrudan gönderim bağlantıları sağlamak için çok çeşitli bilimsel yayıncılarla ortaklık yapmaktadır.Overleaf, ilk olarak 2012 ...
Evernote
evernote.com
Evernote, not alma, düzenleme, görev yönetimi ve arşivleme için tasarlanmış bir uygulamadır. Merkezi Redwood City, Kaliforniya'da bulunan Evernote Corporation tarafından geliştirilmiştir. Uygulama, kullanıcıların metin, çizim, fotoğraf veya kayıtlı web içeriği olabilecek notlar oluşturmasına olanak ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Confluence
atlassian.com
Confluence, Avustralyalı yazılım şirketi Atlassian tarafından geliştirilen popüler bir web tabanlı kurumsal wiki'dir (işbirliği yazılımı). Atlassian, Confluence'ı Java programlama dilinde yazdı ve ilk olarak 2004'te yayınladı. Confluence Standalone, yerleşik bir Tomcat web sunucusu ve hsql veritaban...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırk...
DocuSign
docusign.com
Docusign e-İmza, işletmelerin ve bireylerin neredeyse her yerden, her zaman ve neredeyse her cihazdan güvenli bir şekilde sözleşme gönderip imzalamasının dünyanın 1 numaralı yoludur. Docusign uygulamasının kullanımı kolaydır, tüm taraflar için sınırsız ücretsiz imzalama olanağı sunar ve dünya çapınd...
GitBook
gitbook.com
Kullanıcılarınızın seveceği ürün belgeleri. GitBook, kullanıcılarınız için güzel dokümanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir; böylece kendi düzenleme araçlarınızı, CMS'nizi, web sitenizi ve daha fazlasını oluşturmanıza gerek kalmaz. Sadece harika içerik yazmaya odaklanabilirsiniz....
KoboToolbox
kobotoolbox.org
Kobo, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. İnsani yardım, kalkınma, sağlık ve diğer sosyal etki girişimlerinde bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan, anket verilerinin toplanmasına yönelik yenilikçi ve erişilebilir bir açık kaynak platformu olan KoboToolbox'a ev sahipliği yapıyor ve ba...
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri takip edin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akış...
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve ...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje ...
Zoho Forms
zoho.com
Zoho Forms, işletmeler için güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Formları çevrimiçi oluşturup paylaşın ve ekibinizle kolayca işbirliği yapın.
pdfFiller
pdffiller.com
PDF'leri Düzenleyin, Form Oluşturun, Veri Toplayın, İşbirliği Yapın, Belgeleri İmzalayın ve Fakslayın ve çok daha fazlasını yapın. Üstelik tüm bunları herhangi bir yerden, herhangi bir cihazla, çok düşük bir maliyetle yapabilirsiniz.
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş ak...
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş ak...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement, Adobe® Acrobat®'ın önde gelen bir alternatifidir ve kurumsal düzeyde PDF işlevleri ve çok düşük bir fiyata kalıcı lisanslama sunar. Masaüstü, mobil ve web platformlarında kullanılabilir. Dünya çapında 11 farklı dilde satılan PDFelement, her türden kullanıcıya PDF belgeleri oluşturmanın, ...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pa...
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru zaten kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi ç...
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
xTiles
xtiles.app
Kartlara ve sekmelere göre düşünün, yazın, düşüncelerinizi düzenleyin. Tüm düşüncelerinizi tek bir yerde yapılandırmak ve zenginleştirmek için bir web not alma uygulaması.
IT Glue
itglue.com
IT Glue, ekibinizin verimliliğini, şeffaflığını ve tutarlılığını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış ödüllü BT dokümantasyon yazılımıdır. IT Glue'u keşfedin ve BT belgelerinin oluşturulmasını ve bakımını kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız.
DocHub
dochub.com
DocHub, herkese belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve form tamamlama işlemlerini kolaylaştırma yetkisi verir. DocHub ayrıca, kullanıcıların belgeleri doğrudan Google uygulamalarından içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece popü...