FlowGPT, tuval panosundaki bir sohbet robotu aracı olan ChatGPT için görsel bir arayüz sağlayan bir yapay zeka aracıdır. FlowGPT, çok iş parçacıklı görsel konuşmalara izin vererek konuşma yapısını ve netliğini geliştirir. Araç, konuşmaları kolaylıkla yönetmek için çeşitli düğümler sunarak kullanıcıların büyük resme bakmasına, fikir paylaşmasına, geri bildirim almasına ve çalışmalarını geliştirmesine olanak tanır. Ayrıca FlowGPT, belgelere gecikme veya karışıklık olmadan anında erişim sağlar. Kullanıcılar ChatGPT'nin gücüyle herhangi bir konuda araştırma yapabilir. Araç, metin yazarlığı ipuçları, pazarlama, kurgu dışı yazılar ve sağlıklı yemek planlaması gibi çeşitli örnekleri sergiliyor. Paralellik özelliği, çizgilere ritim kazandırmak için gramer formunu tekrarlarken, antitez özelliği ise zıtlıkları vurgulamak için iki zıt kelimeyi yan yana yerleştirir. Epistrophe özelliği, küçük bir ses eklemek için ardışık cümlelerin sonunda tekrarlanır. FlowGPT, büyüdükçe öde modeliyle çalışır, bu da aylık abonelik olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine kullanıcılar yalnızca kullandıkları AI kelimeleri için ödeme yapar. Platform, hem giriş hem de çıkış metnini içeren, kullanılan AI sözcüklerinin sayısını saymak için OpenAI ChatGPT API'sini kullanıyor. Genel olarak FlowGPT, yapay zeka konuşmalarını bireysel ihtiyaçları karşılama esnekliğiyle görselleştirmek ve yapılandırmak için güçlü bir araçtır.

Web Sitesi: flowgpt.ai

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