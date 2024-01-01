FlowDeploy

FlowDeploy

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: flowdeploy.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde FlowDeploy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Snakemake veya Nextflow'u kullanarak biyoinformatik işlem hatlarını bulutta çalıştırın. Biyoenformatikçiler işlem hatlarını denemek, çalıştırmak ve geliştirmek için FlowDeploy'u kullanıyor.

Web Sitesi: flowdeploy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, FlowDeploy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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