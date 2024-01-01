Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde FlowDeploy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Snakemake veya Nextflow'u kullanarak biyoinformatik işlem hatlarını bulutta çalıştırın. Biyoenformatikçiler işlem hatlarını denemek, çalıştırmak ve geliştirmek için FlowDeploy'u kullanıyor.

Web Sitesi: flowdeploy.com

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