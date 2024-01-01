Alternatifler - FloQast
Asana
asana.com
Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc. "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook'...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılım paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra ticari ödemeleri kabul eden, faturaları yönetip ödeyen ve bordro işlevlerini kabul ed...
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, California'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta...
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent, Edinburgh, İskoçya merkezli bulut tabanlı muhasebe yazılımı şirketidir.
Deskera
deskera.com
İşletmenizi Yönetmek için Muhasebe, Envanter, Bordro ve CRM İçeren Küçük İşletme Yazılımı
sevDesk
sevdesk.de
sevDesk ile belgelerinizi dijital ortamda kolay ve net bir şekilde dosyalayabilirsiniz. Muhasebe yazılımımız sizin için otomatik olarak gelir fazlası faturası oluşturur.
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
Crunch
crunch.co.uk
Serbest çalışanlar, yükleniciler ve küçük işletmeler için basit muhasebe yazılımı, uzman tavsiyesi ve yeminli sertifikalı muhasebecilerden mükemmel hizmetin mükemmel birleşimi.
Sage Accounting
sage.com
Sage İş Bulutu. Muhasebe, finans ve bordro. Küçük işletmeler. muhasebe simgesi. Muhasebe. Küçük işletmeler için yerel bulut muhasebe yazılımı.
Holded
holded.com
Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip...
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, özellikle işletme sahipleri ve satış ekipleri için tasarlanmış, kullanımı kolay bir muhasebe yazılımıdır.
Wafeq
wafeq.com
İleriyi düşünen işletmeler için güçlü muhasebe yazılımı. Fatura ve satın alma siparişleri gönderin, envanterinizi ve bordronuzu yönetin, onlarca finansal rapor alın, sınırsız kullanıcı davet edin. Hepsi bir arada yazılım.
Pennylane
pennylane.tech
Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir gider yönetimine erişebilirler.
Zybra
zybra.in
İşletmeniz için Hızlı ve Kolay, GST Muhasebe Yazılımı. MSME İşletmeleri için Hindistan'ın en hızlı büyüyen Muhasebe Yazılımı ve Uygulaması.
TopNotepad
topnotepad.com
Basit çevrimiçi teklifler, küçük işletmelere yönelik faturalandırma muhasebe yazılımı. Kesin teklifler, faturalar oluşturun, masrafları kaydedin, vergi yükümlülüğünü takip edin.
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır.
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul, muhasebecinizle birlikte çalışabileceğiniz, kullanımı kolay bir çevrimiçi ERP'dir. Satışları organize edin, ödemeleri daha hızlı alın, faturaları düzenleyin ve şirketinizi tek yerden kontrol edin.
QuickFile
quickfile.co.uk
Birleşik Krallık'taki serbest çalışanlar ve KOBİ'ler için basit, sezgisel bulut tabanlı muhasebe yazılımı.
Akaunting
akaunting.com
Küçük işletmelerin faturalamayı, mevduatları, müşteri etkileşimlerini ve daha fazlasını yönetmesine yardımcı olan açık kaynaklı muhasebe platformu.
Munim
themunim.com
Hindistan'ın En İyi Muhasebe Yazılımı. Hindistan'daki En İyi Muhasebe Yazılımı ile muhasebenin en güvenli sürümünü deneyimleyin. Bu sadece GST faturalandırması, envanter ve muhasebeden daha fazlasıdır. Tek bir tıklamayla zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.
Pandle
pandle.com
Pandle, küçük işletmelere yönelik ÜCRETSİZ, kolay ve etkili bir bulut muhasebesidir.
Akounto
akounto.com
Defterlerinizi, hesaplarınızı ve vergilerinizi yönetmek ve işinizi verimli bir şekilde ölçeklendirmek için çevrimiçi mobil muhasebe yazılımı. Akounto ile muhasebenizi ve kitaplarınızı basitleştirin
Clear Books
clearbooks.co.uk
Birleşik Krallık merkezli küçük işletmelere sakin, sakin ve kontrol sahibi olma hissi veren çevrimiçi muhasebe yazılımı. Clear Books, işletme finansmanınızı yönetmenin daha kolay bir yolunu sunar. Birleşik Krallık merkezli küçük işletmeler, yükleniciler, serbest çalışanlar ve bireysel tüccarlar için...
Vencru
vencru.com
Kârınızı karmaşık e-tablolar olmadan hesaplayın. Vencru, satışlarınızı, müşterilerinizi, envanterinizi ve iş raporlarınızı tek bir yerden kolayca görebilmenizi sağlayan ücretsiz faturalama ve muhasebe yazılımıdır.
Cashflow
cashflow.do
Küçük işletmeler için bulutta hepsi bir arada muhasebe yazılımı. Perakende, toptan satış, envanter, hizmet veya proje bazlı işletmeler için idealdir. Ücretsiz deneyin!
Momenteo
momenteo.com
Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.