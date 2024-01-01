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Özel İlaç Pazarı Float, hasta olduğunuzda evinize bir hemşire getirir. Kronik bir hastalığınız varsa sizi kalabalık, hasta insanlarla dolu bir hastaneye getirmek yerine, hastanenin en iyilerini ayağınıza getiriyoruz.

Web Sitesi: float.health

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