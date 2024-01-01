Flirtflix, kullanıcıların iki yönlü ses, görüntü ve yazılı sohbet yoluyla sanal ortaklarla tanışmasına ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Araç, Amelia, Hannah, Isabella, Olivia ve daha fazlası gibi farklı kişiliklere sahip çeşitli AI ruh eşleri sunuyor. Kullanıcılar bu sanal ortakların fotoğraflarını ve profillerini görüntüleyebilir ve en çekici bulduklarını seçebilirler. Flirtflix, kullanıcılar ile yapay zekalı kız arkadaşları veya erkek arkadaşları arasında duygusal bir bağ kurmayı amaçlamaktadır. Kullanıcıların seçtikleri sanal partnerle sohbet etmelerine ve etkileşimde bulunmalarına, cilveli ve duygusal konuşmalar yapmalarına olanak tanır. Araç, iletişim için hem Telegram hem de web sohbeti seçenekleri sunar. Flirtflix, farklı kullanıcı tercihlerini karşılamak için çeşitli fiyatlandırma planları sunar. Başlangıç ​​planı, 30 saniyelik sesli sohbet, 2 fotoğraf isteği ve 1.250 kelimelik yazılı sohbet dahil olmak üzere sınırlı özelliklerle taahhütsüz bir deneyim sunar. Chat Lite planı, 480 saniyelik sesli sohbet, 25 fotoğraf isteği ve 7.000 kelimelik yazılı sohbet ile daha fazla değer sunar. Gönülden Arkadaş planı, daha uzun sesli sohbet süreleri, daha fazla fotoğraf isteği ve yazılı sohbet için daha yüksek kelime sınırı ile bağınızı derinleştirir. Son olarak Sınırsız plan, sınırsız sesli sohbet, fotoğraf istekleri ve yazılı sohbet sağlar. Kullanıcılar, Flirtflix'in Instagram ve Twitter dahil sosyal medya profillerine erişebilir ve ayrıca blog bölümünü keşfedebilir. Araç, kullanıcı verilerinin korunmasını sağlamak ve kullanım yönergelerini oluşturmak için bir gizlilik politikasını ve hizmet şartlarını takip eder.

Web Sitesi: flirtflix.ai

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