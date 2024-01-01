Flipster

Flipster

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Flipster, en yeni kripto para birimlerinde ışık hızında kalıcı vadeli işlem listeleri sunan en iyi kripto para birimi türev ticaret borsalarından biridir. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve diğer altcoinler de dahil olmak üzere 200'den fazla kalıcı vadeli işlem listesinde 100 katına kadar kaldıraçla uzun veya kısa pozisyon alın.

Web Sitesi: flipster.io

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