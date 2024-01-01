Alternatifler - Flexential

DataPlugs

DataPlugs

dataplugs.com

Dataplugs'un Web Barındırma, Özel Sunucu ve Ortak Konumlandırma konularında 10 yıllık özel deneyimi vardır. Dataplugs, dünya çapında her ölçekteki işletmeye kurumsal düzeyde barındırma hizmetleri sunar. Yenilikçi ürünler ve çözümlerle olağanüstü değer yaratarak müşterilerimizin başarısına odaklanıyo...

CoreSite

CoreSite

coresite.com

Bir Amerikan Tower şirketi olan CoreSite (NYSE: AMT), işletmelerin, bulutun, ağ ve BT hizmet sağlayıcılarının dijital işlerinden para kazanmalarını ve geleceğe hazır olmalarını sağlayan hibrit BT çözümleri sağlar. Birbirine yüksek düzeyde bağlı veri merkezi kampüslerimiz, müşterilerimizin özelleştir...

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint'te, güvenlik konusunda liderlik yaparak, buluttan bağımsız olarak ve her zaman iş sonuçlarına yönelik çözümler üreterek müşterilerimizi dijital ve BT dönüşümüne giden yolda buluşturuyoruz. TierPoint, genel buluttan özel buluta, çok kiracılı buluta, ortak yerleşimden felaket kurtarmaya, güv...

Cologix

Cologix

cologix.com

Cologix yönetilen hizmetler, bulut, medya, içerik, finansal hizmetler sağlar ve kurumsal müşteriler, iş açısından kritik altyapılarını desteklemek ve onları müşterilere, satıcılara ve iş ortaklarına bağlamak konusunda Cologix'e güvenir.

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