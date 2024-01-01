Fitia

Fitia

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Web Sitesi: fitia.app

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Fitia, kilo kaybı veya kas kazanımı için otomatik bir yemek planlayıcı ve beslenme izleyicisidir. Kullanıcılarımız, 1 milyon yiyecek ve tariften oluşan özel bir veritabanıyla desteklenen, verilerine ve yerel ülke malzemelerine dayalı kişiselleştirilmiş tarifler alırlar. - Akıllı Diyetle Kilo Verin veya Kazanın. - Akıllı beslenme, yağ kaybetmeyi 🔥 veya kas kazanmayı 💪 planlar. - Kalori sayacı ve makro izleyici 🎯 - 🌯 +8.000 kişiselleştirilmiş tarif... ve daha fazlası!

Web Sitesi: fitia.app

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