Alternatifler - FirstPromoter

Referral Rock

referralrock.com

İşletmenizle birlikte çalışan, sınıfının en iyisi tavsiye pazarlama yazılımıyla daha fazla müşteri kazanın. İsteği otomatikleştirin, birden fazla paylaşımı besleyin, teşvikleri hizalayın, satışa dönüştürün ve ardından viral, kendi kendini besleyen bir tavsiye programı için tekrarlayın. Herhangi bir ...