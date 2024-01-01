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Bilimsel Kuruluşlar için Yapay Zeka Destekli İş Geliştirme. FirstIgnite, üniversitelerin araştırma konusunda ortaklık yapmak isteyen şirketleri belirlemesine ve onlarla bağlantı kurmasına yardımcı olmak için özel olarak kurulmuş bir yapay zeka yazılım şirketidir. Kullanıcılar araştırmalarının bir açıklamasını girerler ve potansiyel ortaklığa en uygun pazarlar, şirketler ve kişilerle eşleştirilirler.

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