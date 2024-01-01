Alternatifler - Firstbase
LegalZoom
legalzoom.com
LegalZoom.com, Inc., müşterilerinin bir avukat tutmak zorunda kalmadan yasal belgeler oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi bir hukuk teknolojisi şirketidir. Mevcut belgeler arasında vasiyetnameler ve yaşayan vakıflar, iş kurma belgeleri, telif hakkı kayıtları ve ticari marka başvuruları yer alır.
Rocket Lawyer
rocketlawyer.com
Roket Avukatı yasayı ekonomik ve basit hale getirir. Çevrimiçi olarak yasal belgeler oluşturun ve imzalayın, avukatlardan hukuki tavsiye alın, işinizi kurun ve daha fazlasını yapın!
Clemta
clemta.com
CLEMTA sets up your business/company in the United States, from incorporation to dissolution, one partner - one solution. We also offer post-incorporation services and many more! Check our profile for all the services we provide.