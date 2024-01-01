Alternatifler - Firstbase

LegalZoom

legalzoom.com

LegalZoom.com, Inc., müşterilerinin bir avukat tutmak zorunda kalmadan yasal belgeler oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi bir hukuk teknolojisi şirketidir. Mevcut belgeler arasında vasiyetnameler ve yaşayan vakıflar, iş kurma belgeleri, telif hakkı kayıtları ve ticari marka başvuruları yer alır.