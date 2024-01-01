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Fintech News Middle East, Fintech hakkında güncel, derin bilgiler ve en son yerel ve küresel haberleri içeren bir kaynak sunuyor. 2017 yılında başlatılan Fintech Haber Ağı ekibi, fintech etkinlikleri ve web seminerleri hakkında güncellemeler, son derece saygın dijital finans yenilikçilerinden çarpıcı fikirler, aktif içeriden fintech uygulamalarına ilişkin analizler arayan bir kitleye çeşitli biçimlerde fintech merkezli içerik sunmak için çok çalışıyor. Fintech konuları ve fintech pazarı uyarıları hakkında son dakika haberleri.

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