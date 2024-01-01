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Finnix, Endonezya'daki yaratıcı işletmelere yönelik bir finansal teknoloji çözümleri sağlayıcısıdır. Etkinlik organizatörleri, ajanslar, konser organizatörleri ve diğerleri için krediler ve finansal yönetim araçları sağlıyoruz.

Web Sitesi: finnix.id

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