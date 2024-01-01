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FinFlx, KOBİ'lerin yerel iş yasalarına uygun olarak tanımlanmış katkı payı emeklilik planları sunmasını daha kolay ve daha uygun fiyatlı hale getiriyor. İşverenler, tamamen dijital çalışan kayıt yönetimi, plan yönetimi, yatırım seçimi ve ayrıntılı raporlama ile haftalar yerine saatler içinde bir emeklilik planı başlatabilirler. FinFlx, Orta Doğu'daki işyeri emeklilik çözümlerinin geleceğidir.

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