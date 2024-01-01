FinFlx

FinFlx

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Web Sitesi: finflx.com

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FinFlx, KOBİ'lerin yerel iş yasalarına uygun olarak tanımlanmış katkı payı emeklilik planları sunmasını daha kolay ve daha uygun fiyatlı hale getiriyor. İşverenler, tamamen dijital çalışan kayıt yönetimi, plan yönetimi, yatırım seçimi ve ayrıntılı raporlama ile haftalar yerine saatler içinde bir emeklilik planı başlatabilirler. FinFlx, Orta Doğu'daki işyeri emeklilik çözümlerinin geleceğidir.

Web Sitesi: finflx.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, FinFlx ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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