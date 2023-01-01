WebCatalog
Finch 3D

Finch 3D

app.finch3d.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Finch 3D çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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MİMARLARIN VE YAPAY ZEKA'NIN BİRLİKTE TASARLADIĞI YER. Yapay zeka ve grafik teknolojisiyle bina tasarımını optimize edin. Performans hakkında anında geri bildirim alın, hataları tespit edin ve en uygun çözümleri bulun.

Web Sitesi: finch3d.com

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