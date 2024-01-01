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Finansavisen her gün büyük bir Cumartesi gazetesi ve hafta sonunda bir dergi ile sizlere Trygve Hegnar'ın lideri hakkında haberler ve iyi tavsiyeler veriyor.

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