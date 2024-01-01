Alternatifler - FinalScout

Adway

adway.ai

Çok daha basit. Çok daha akıllı. Çok daha fazla yetenek. Otomatik sosyal işe alım pazarlaması yoluyla tüm işgücüne erişin. Biz yeteneklerin ilgisini çekmeyi otomatikleştiriyoruz, siz de onları aramıza kabul ediyorsunuz.