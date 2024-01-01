Alternatifler - Filestack

Sucuri

sucuri.net

Sucuri, Daniel B. Cid (OSSEC projesinin kurucusu) tarafından 2010 yılında kurulan bir şirkettir. Web Sitelerini Temizliyor ve Koruyoruz. Tüm web sitelerinizi güvence altına alarak içiniz rahat olsun. Hack'leri düzeltir ve gelecekteki saldırıları önleriz. Her site için bulut tabanlı bir platform.