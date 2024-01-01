Filadd

Filadd

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Web Sitesi: filadd.com

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Latin Amerika'daki öğrencilerin üniversiteden mezun olmalarına yardımcı oluyoruz. Çevrimiçi kurslarla öğrencilerin üniversiteden mezun olmalarına, kabulden başlayarak mezun olana kadar tüm üniversite eğitimleri boyunca yardımcı oluyoruz. Tüm kurslarımız, Eğitmenlerimiz ve Öğretmenlerimizle 7/24 etkileşim içerir ve kullanıcılarımızın %95'inin istedikleri puana ulaşmasını sağlar. 10.000'den fazla öğrenci hazırladık ve 2021'de şimdiden 800.000'e ulaştık, bu da yıldan yıla 6 kat büyüme anlamına geliyor.

Web Sitesi: filadd.com

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