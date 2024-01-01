Alternatifler - Figma

Penpot

penpot.app

Penpot, alanlar arası ekiplere yönelik ilk Açık Kaynak tasarım ve prototip oluşturma platformudur. İşletim sistemlerine bağımlı olmayan Penpot web tabanlıdır ve açık web standartlarıyla (SVG) çalışır. Herkes için ve topluluk tarafından güçlendiriliyor.