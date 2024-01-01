Alternatifler - Figma
Penpot
penpot.app
Penpot, alanlar arası ekiplere yönelik ilk Açık Kaynak tasarım ve prototip oluşturma platformudur. İşletim sistemlerine bağımlı olmayan Penpot web tabanlıdır ve açık web standartlarıyla (SVG) çalışır. Herkes için ve topluluk tarafından güçlendiriliyor.
Boxy SVG
boxy-svg.com
Boxy SVG, illüstrasyonların yanı sıra logolar, simgeler ve diğer grafik tasarım öğelerini oluşturmaya yönelik bir vektör grafik düzenleyicisidir. Öncelikle SVG dosya formatındaki çizimleri düzenlemeye odaklanmıştır. Program, Windows, macOS, Chrome OS ve Linux tabanlı işletim sistemleri için hem web ...
Vecta
vecta.io
Vecta, ekipler için güçlü bir Javascript tabanlı eklenti sistemine sahip, gerçek zamanlı, işbirliğine dayalı bir SVG düzenleyicisidir. Dahil edilen binlerce sembolle kolayca genişletin ve otomatikleştirin veya akış şemaları, UML, ağ, izometrik ve web diyagramları oluşturun. PNG, JPG ve küçültülmüş S...
Vectorpea
vectorpea.com
Vectorpea Çevrimiçi Vektör Düzenleyici, vektör grafiklerini, AI, SVG ve PDF dosyalarını düzenlemenizi sağlar!
SVG Viewer
svgviewer.dev
SVG Viewer, SVG'leri görüntülemek, düzenlemek ve optimize etmek için kullanılan çevrimiçi bir araçtır.