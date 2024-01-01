Microsoft Dynamics GP veya D365 Business Central için fatura işleme konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Fidesic, yapay zeka destekli borçlar için başvuracağınız çözümdür. www.fidesic.com Faturaları hâlâ manuel olarak mı işliyorsunuz? Fidesic faturalandırmayı ve satıcı ödemelerini sorunsuz hale getiriyor! Biz şu işlere yardımcı oluyoruz: *Büyüyen İşletmeler *Çok konumlu / Çok varlıklı / Franchiselar *Fatura işlemeyi ölçeklendirmeye ihtiyaç duyan *AP süreçlerini modernleştirmeye ihtiyaç duyan *Microsoft Dynamics GP veya Business Central'ı kullanma Özellikleri: *Fatura Veri Yakalama - %99 doğru (Artık manuel giriş yok) *Fatura ve Ödeme Onayı için Oluşturulması Kolay Onay İş Akışları *Kolay Ödeme - (ACH, Güvenli Çek Gerçekleştirme, Mobil) *Markanızla Tedarikçi Portalı (Satıcılar Faturaları Doğrudan Gönderir) *İş Merkezi ve İş Merkezi ile Doğrudan Entegrasyon Dynamics GP (Great Plains) Fidesic, Dynamics GP ve Business Central için kullanıcılara en güvenilir, verimli ve kullanımı kolay borç hesapları (AP) otomasyon çözümünü sunmak için sürekli çaba göstermektedir. Fatura işleme sürecinizi modernleştirilmiş, görünürlüğü yüksek ve güvenli bir platformla basitleştirerek, büyük resimdeki kurumsal hedeflere odaklanabileceğinize ve sevdiğiniz işi oluşturabileceğinize inanıyoruz. Fidesic, Dynamics GP kullanan hem tek hem de çok konumlu işletmelerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Merkezi olmayan sorumluluğa sahip kuruluşlarda manuel süreçlerin azaltılmasına, üretkenliğin artırılmasına ve görünürlüğün artırılmasına yardımcı olmak için muhasebe profesyonelleriyle birlikte çalışıyoruz. Fidesic ekibi, büyüklüğü ne olursa olsun her işletmeyi kişiselleştirilmiş bir temelde anlayarak, borç hesabı (AP) ihtiyaçlarınızın duyulmasını ve dikkate alınmasını sağlar. Müşteri hizmetleri ekibine, başarılı olmanız ve karşılaşabileceğiniz zorlukların üstesinden gelmeniz için gerekli bilgileri ve yardımı sağlamak üzere canlı sohbet, telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. • Kendi Kendine Yönlendirmeli İlk Katılım - Otomasyona geçişi kusursuz bir şekilde basitleştirin. Destek ekibimiz, yardıma ihtiyacınız olduğunda tüm süreç boyunca size rehberlik etmek için oradadır. • Fatura OCR (Optik Karakter Tanıma) - Fidesic'in OCR'si, önemli fatura verilerinin mümkün olduğu kadar doğru olmasını sağlamak için faturaları %96'ya kadar doğru şekilde yakalama yeteneğiyle birlikte yazılımı ve insan girişini birleştirir. Bu, artık veri girişi yapılmayacağı anlamına gelir! • Çoklu Konum Desteği - Fidesic, yakalama ve iş akışında yerleşik olarak yerel çoklu konum desteğine sahiptir. Faturalar otomatik olarak belirlenen konum onaylayıcılarına ve GL kodlamasına yönlendirilecektir. • Müşteri Hizmetleri - Fidesic üstün müşteri hizmetleriyle gurur duymaktadır. Ekibe, hesaplarınızın ödenecek sorularını, yorumlarını veya endişelerini yanıtlamak ve bunları etkili bir şekilde ele almak için canlı sohbet, telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz. • Eksiksiz MEM (çoklu konum) Entegrasyonu - Fidesic AP'de iş akışları, fatura yönetimi ve özellikle Çoklu Varlık Yönetimi ile çalışmak üzere tasarlanmış GP'ye aktarım bulunur. Onaylanan faturalar tekli veya birden fazla varlığa bölünecek ve sıfır veri girişi gerekmeden GP'ye aktarılacaktır. • Artık Manuel Veri Girişi Yok - Fidesic, kullanıcılara onay konusunda yardımcı olur ve yerine getirilmesiyle ilgilenir. Artık fiziksel kağıt çekleri doldurup göndermeye gerek yok. Hangi faturaların ödeneceğini seçerek ACH ve kağıt çekleri gönderin. • Satıcı Ödeme Otomasyonu - Fidesic, web tabanlı onay iş akışı sistemimizle tüm satıcı ödeme sürecinizi yönetmenin en iyi yoludur. Çözüm, bankacılık sisteminizin Dynamics GP ERP sisteminizde nasıl kurulduğuyla eşleşecektir. Onay ve ödeme sürecinize ekstra adımlar eklemeden satıcılara ACH ve kağıt çek yoluyla birden fazla banka hesabından ödeme yapabileceksiniz. • Mobil Fatura Onayı - Fidesic'in borç hesapları çözümü, internet bağlantısı olan her yerden erişebileceğiniz güçlü bir mobil fatura onay platformu sunar. Artık ofis dışında olduğunuz için fatura onaylarını geciktirmeyin; çözümümüzle faturaları doğrudan e-postanızdan onaylayın. • Güçlü İş Akışı - Fidesic, fatura onaylarını otomatik olarak yönlendiren esnek ve güvenilir bir iş akışı sunar; böylece borç hesapları (AP) fatura işleme sürecinizi mikro düzeyde yönetmeniz gerekmez. Bir Fidesic kullanıcısı olarak iş akışınızı tam olarak görebilecek ve denetime hazır raporlar oluşturma olanağına sahip olacaksınız. • Sektöre Özel Yetenekler - Fidesic, belirli sektörler göz önünde bulundurularak tasarlanmış özellikler sunar. Çözüm, birden fazla Sağlık Hizmetleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş, Yiyecek ve İçecek, Konaklama, Finans ve Franchise kuruluşlarına fatura ve ödeme işlemleri konusunda yardımcı olur. • Güvenilir Raporlama - Fidesic'in çözümü benzersiz raporlama gereksinimlerinizi karşılayabilir. Bağışçılarınıza fonların nasıl harcandığına dair bilgi sağlamak için özel olarak tasarlanmış raporlar sunabilecek ve raporları ihtiyaçlarına göre özelleştirebileceksiniz, üstelik tüm bunları minimum çabayla gerçekleştirebileceksiniz. Kullanıcılar ayrıca tüm PDF'lerin ve ilgili harcamaların yedeklerini içeren bir rapor oluşturabilecekler. Tüm onaylara (faturalar ve ödemeler) ilişkin denetim kaydınızın tamamına erişmenin önemini biliyoruz. ****Ücretsiz Fidesic**** Fidesic, AP otomasyonunun kuruluşları için ne anlama geldiğini zaman sınırı olmadan keşfetmeleri için kullanıcılara sınırsız, ücretsiz Fidesic deneme olanağı sunar.

Web Sitesi: fidesic.com

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