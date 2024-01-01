Alternatifler - Fictiv
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad, 3D tasarım, elektronik ve kodlamaya yönelik ücretsiz, kullanımı kolay bir uygulamadır.
Onshape
onshape.com
Dünya çapında binlerce şirket tarafından kullanılan modern CAD sistemi olan Onshape'e Giriş Yapın / Giriş Yapın.
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint, 3D yazıcınız için hızlı web arayüzüdür.
SelfCAD
selfcad.com
Sorun: Profesyonel seviyedeki 3D yazılımın öğrenilmesi zordur, giriş seviyesi yazılım ise gecikmeli ve sınırlıdır. Ve her ikisinin de 3D baskı işini gerçekleştirmek için birden fazla programa ihtiyacı var. Çözüm SelfCAD, profesyonel düzeyde yetenekler sunar, öğrenmesi kolay, hızlıdır ve 3D yazdırma ...
Jiga
jiga.io
Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.
Altair One
altairone.com
Altair One™ simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.
BuildBee
buildbee.com
Entegre blok kodlama ortamına, çerez kesici oluşturucu ve litofan oluşturucu gibi temel modelleme özelliklerine ve kolaylaştırılmış bir iş akışına sahip bulut tabanlı bir dilim ve kontrol yazılımı. Bozuk dosyalar için otomatik onarım aracı, büyük modelleri yazdırılabilir parçalara (otomatik oluşturu...
Shapeways
shapeways.com
Shapeways, 3D baskıyı kullanarak tasarım, yapım ve satış hizmetleri aracılığıyla ürün oluşturmayı yeniden tanımlayan lider platformdur.