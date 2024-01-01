Fictiv, mekanik parçaların tedarikini ve tedarikini daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale getiren, özel üretime yönelik işletim sistemidir. Sınıfının en iyisi operasyon yetenekleriyle desteklenen akıllı sistemimiz, tekliften teslimata kadar hızlı, yüksek kaliteli üretim için dünya çapında yüksek düzeyde incelenmiş ve yönetilen ortaklardan oluşan bir ağ düzenler. Bugüne kadar Fictiv, hem erken aşamadaki şirketler hem de büyük işletmeler için 20 milyondan fazla parça üreterek onların çevik bir şekilde yenilik yapmalarına ve ürünleri pazara daha hızlı sunmalarına yardımcı oldu.

Web Sitesi: fictiv.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fictiv ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.