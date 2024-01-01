Fetii, talep üzerine grupları ve işletmeleri birlikte taşıyor. Fetii, hem tüketicilerin hem de işletmelerin talep üzerine 15 yolcu kapasiteli minibüsler sipariş etmesine olanak tanıyan bir grup araç paylaşımı uygulamasıdır. Kullanıcılar, uçağa biniş sırasında ödemeleri grup arasında sorunsuz bir şekilde bölüştüren QR check-in sistemini kullanarak ödeme yapar. Gruplar artık kiralık araçlarını haftalar önceden rezerve etmeye, 15 dakikalık bir yolculuk için minimum 5 saatlik ücret ödemeye ve herhangi bir ödeme esnekliğine sahip olmaya VEYA grubu bölüp birden fazla araç kullanmaya mecbur değil...Fetii, grup taşımacılığındaki sürtünmeyi ortadan kaldırıyor .

Web Sitesi: fetii.com

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