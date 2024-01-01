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Female Invest, finans ve yatırıma yönelik sosyal bir e-öğrenme uygulamasıdır. Female Invest, finansal cinsiyet uçurumunu kapatma misyonundadır. Güvenli bir alan ve güvenilir bir bilgi kaynağı yaratarak, küresel çapta herkes için yatırım yapmayı demokratikleştiriyoruz.

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