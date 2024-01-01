Federal News Network

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Federal Haber Ağı, federal kurumların misyonlarını destekleyen kişiler için son dakika haberlerinin, bilgilerin ve analizlerin kaynağıdır. İstihbarat Topluluğu, ulusal güvenliği, askeri operasyonları ve dış politikayı desteklemek amacıyla bilgi toplayan 17 kurumdan oluşan bir gruptur.

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