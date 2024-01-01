Alternatifler - featureOS

Induct

web.induct.net

Induct, evde ve işte hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için tasarlanmış ücretsiz bir platformdur. Görüntülü toplantılara, özel ve grup sohbetlerine, sınırsız depolama alanına, projeler ve çalışma grupları için özel çalışma odasına ve çok daha fazlasına erişim elde edersiniz. İhtiyacınız olan her ...