Alternatifler - Faturify
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılım paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra ticari ödemeleri kabul eden, faturaları yönetip ödeyen ve bordro işlevlerini kabul ed...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
Zoho Invoice
zoho.com
Küçük işletmeler için çevrimiçi faturalandırma yazılımı. Zoho Invoice, profesyonel faturalar oluşturmanıza, otomatik olarak ödeme hatırlatıcıları göndermenize ve çevrimiçi olarak daha hızlı ödeme almanıza yardımcı olan çevrimiçi faturalandırma yazılımıdır.
Zoho Inventory
zoho.com
Büyüyen işletmeler için envanter yönetimi yazılımı. Güçlü stok yönetimi, sipariş karşılama ve stok kontrol yazılımımızla satışlarınızı artırın ve her birimi takip edin.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...
Bookipi
bookipi.com
Bookipi, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tercih edilen fatura oluşturucu ve iş aracıdır. Nerede olursanız olun, web ve mobil uygulama üzerinden müşterilerinize fatura oluşturun ve gönderin.
Teamleader
teamleader.eu
Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi ka...
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...
Moneybird
moneybird.com
Muhasebe eğlenceli olabilir! 200.000'den fazla girişimci, mali durumlarını yönetmek için yazılımımızı kullanıyor.
Finom
finom.co
Finom, finansal operasyonlarda devrim yaratan ve kolaylaştıran tamamen çevrimiçi bir İşletme Hesabı sağlar. Küresel ödeme araçlarını, akıllı faturalamayı, otomatik defter tutmayı ve ekip gider yönetimi işlevlerini entegre eder. Finom'un abonelik planları, serbest çalışanlardan yeni kurulan şirketler...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile...
Invoice Simple
invoicesimple.com
Fatura Basit, küçük işletmelerin hareket halindeyken fatura kesmelerine ve işlerini telefonlarından yürütmelerine olanak tanıyarak zamandan tasarruf sağlar. Fatura Basit, önde gelen fatura uygulamasıdır ve hızla büyümeye devam etmektedir. Yıllar boyunca, yüksek puan alan iOS ve Android uygulamaları...
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugü...
Paymo
paymoapp.com
Paymo, 20 kişiye kadar küçük ekipler için bir iş yönetimi yazılımıdır. Dijital, yaratıcı ve pazarlama ajansları, danışmanlık şirketleri, yazılım ve mühendislik firmaları ve mimarlık firmaları için idealdir. Nerede olursanız olun, müşteri projelerini ve iş görevlerini yönetmenize, çalışma süresini ta...
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks yükleniciler, küçük işletmeler ve muhasebeciler için akıllı, güzel bir muhasebe yazılımıdır. Ayrıca çevrimiçi faturalandırmayı ve zaman takibini her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz. Uygulamamız daha sezgisel bir deneyim ve daha net bir düzen sağlar; ayrıca her yerde çalışır. ZipBook...
Kintone
kintone.com
Kintone, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların ekipleri ve kuruluşları için güçlü uygulamalar, iş akışları ve veritabanları oluşturmasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir iş uygulaması platformudur. Kintone kullanıcıları, kod yerine tıklamaları kullanarak iş süreçlerini otomatikleştiren, projel...
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
Holded
holded.com
Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip...
Veeqo
veeqo.com
Etiketleri yazdırmaktan daha fazlasını yapan ücretsiz gönderim yazılımı. Veeqo'nun tamamen ÜCRETSİZ kargo yönetimi yazılımı sayesinde düşük kargo oranları, otomasyon ve güçlü sipariş karşılama araçlarıyla siparişleri yerine getirme maliyetini ve hızını azaltın. USPS, UPS, DHL ve FedEx'ten anında fiy...
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası da...
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...
Invoice Maker
invoicemaker.com
Fatura Oluşturucu, faturalar, tahminler, raporlar oluşturmak, ödeme almak ve bir işi yürütmek için kapsamlı bir çözümdür. Bu sayede nerede olursanız olun formlar oluşturabilir, şablonlar doldurabilir, müşterilere evrak gönderebilir ve ödemeleri kabul edebilirsiniz.
Pennylane
pennylane.tech
Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir harcama yönetimine erişebilirler.
Webgility
webgility.com
Webgility, tüm e-ticaret mağazalarınızı ve pazar yerlerinizi, satış noktası sisteminizi, nakliye platformunuzu ve daha fazlasını QuickBooks Online, QuickBooks Desktop ve NetSuite'e bağlayan esnek, güçlü bir e-ticaret otomasyon yazılımıdır - BT gerektirmez. Otomasyon, e-ticaret verilerini (nakliye, s...