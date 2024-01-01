F1000 research

F1000Research, bilim insanları, akademisyenler ve klinisyenler için makalelerin ve diğer araştırma çıktılarının editoryal önyargı olmadan hızlı bir şekilde yayınlanmasını sağlayan bir Açık Araştırma yayınlama platformudur. Tüm makaleler, tüm kaynak verilerinin açıkça erişilebilir hale getirilmesi konusunda şeffaf hakem incelemesinden ve editoryal rehberlikten yararlanır. F1000Research, fiziksel ve yaşam bilimleri, mühendislik, tıp, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarındaki temel bilimsel, akademik, çevirisel ve klinik araştırmaları raporlayan makaleler ve diğer araştırma çıktılarını yayınlar. Algılanan ilgi veya yenilik düzeyine bakılmaksızın tüm araştırmalar uygundur; Doğrulayıcı ve olumsuz sonuçların yanı sıra boş çalışmaları da memnuniyetle karşılıyoruz. F1000Research, klinik araştırmalar, sistematik incelemeler, yazılım araçları, yöntem makaleleri ve diğerleri dahil olmak üzere farklı türde araştırmaları yayınlar.

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