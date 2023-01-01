Alternatifler - EZsign
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc., merkezi San Francisco, California'da bulunan ve kuruluşların elektronik anlaşmaları yönetmesine olanak tanıyan bir Amerikan şirketidir. DocuSign Anlaşma Bulutu'nun bir parçası olarak DocuSign, farklı cihazlarda elektronik olarak imzalamanın bir yolu olan e-İmza'yı sunar. DocuSign, 18...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyi müşteri yönetimi aracı. Daha Akıllı Faturalama, Teklifler, Zaman Takibi, Ödemeler ve Sözleşmeler Eski adıyla AND.CO.
DocHub
dochub.com
PDF belgelerini çevrimiçi imzalayın, e-İmza isteyin ve yeniden kullanılabilir PDF şablonları gönderin. Tarayıcınızda Google ve Gmail ile entegre olan bir PDF düzenleyicidir. Anında ve ücretsiz üye olun.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Zoho Sign
zoho.com
Zoho'nun e-imza yazılımını kullanarak iş belgelerini çevrimiçi olarak tam güvenlik ve güvenilirlikle dijital olarak imzalayın. Basit e-imza belge iş akışlarıyla işlemlerinizi otomatikleştirin. Zoho Sign, Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms dahil olmak üzere Zoho uygulamalarının yanı sıra...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş ak...
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (eski adıyla Dropbox Sign), yasal olarak bağlayıcı elektronik imzaları göndermenin, almanın ve yönetmenin en kolay yoludur. Ücretsiz dene!
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve doldurmak veya belgeleri telefon, tablet veya bilgisayardan imzalatmak için bulut tabanlı bir çözümdür. SignEasy ile yapılan imzalar, ESIGN Yasası'nın yanı sıra eIDAS ve Avrupa Direktifi (EC/1999/93) ile de uyumludur.
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals ile profesyonel görünümlü iş tekliflerini yarı sürede gönderin. Ayrıntılı analizler ve dijital imzalarla daha fazla anlaşma yapın.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.
Formstack
formstack.com
Güçlü işyeri üretkenlik araçlarıyla kuruluşunuzun iş akışlarını dijitalleştirmesini ve otomatikleştirmesini sağlayın. İş akışı otomasyonu çözümlerimizi bugün keşfedin.
Proposify
proposify.com
Satış liderlerine satış süreçlerinin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan teklif yazılımı. Proposify'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Signaturely
signaturely.com
Şimdi bir belge yükleyin ve birkaç dakika içinde yasal olarak imzalanmasını sağlayın. Signaturely, imzaları son derece basit hale getiren ücretsiz bir elektronik imza yazılımıdır.
Canopy
canopytax.com
Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.
signNow
signnow.com
İş akışınıza göre ölçeklenen elektronik imza. AirSlate Business Cloud'un bir parçası olan SignNow ile e-İmza iş akışları oluşturun ve ölçeklendirin. Belgeleri imzalamak için imzalayın ve gönderin, anlaşmalar oluşturun, sözleşmeler üzerinde pazarlık yapın, ödemeleri kabul edin ve iş süreçlerini otom...
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
Quotient
quotientapp.com
Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.
Nusii
nusii.com
Word, InDesign ve PDF'lerle kavga etmeye son verin. Nusii, her seferinde daha kısa sürede güzel teklifler oluşturmanıza olanak tanır.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
Eversign
eversign.com
İşyerinde, evde veya hareket halindeyken yasal olarak bağlayıcı elektronik imzalar. Belgeleri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde onaylayın, teslim edin ve imzalayın.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
DottedSign
dottedsign.com
Belgeleri DottedSign ile web'de, iOS ve Android cihazlarda yasal olarak uygulanabilir bir şekilde çevrimiçi imzalayın. İlk elektronik imzanızı bugün yakalayın!
Loopio
loopio.com
Teklif yanıt sürecinizi değiştirin ve büyümenizi serbest bırakın. 800'den fazla şirketin RFP'leri, DDQ'ları ve Güvenlik Anketlerini yanıtlamak için neden Loopio'yu kullandığını görün.
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF yazılımı, belge yönetimi ve elektronik imzalarda küresel bir SaaS lideridir. Nitro'nun Üretkenlik Platformu, güçlü PDF araçlarını, dijital iş akışlarını, son derece güvenli e-İmzalama ve kimlik doğrulama özelliklerini içerir. Sektör lideri iş zekası ve analitik ürünü, tamamı sınıfının en ...
Skribble
skribble.com
Skribble ile elektronik olarak imzalayın. Dünya çapında yasal olarak geçerlidir, İsviçre'de güvenli bir şekilde barındırılır.
eSignly
esignly.com
Esignly, elektronik belgelerin kolay, verimli ve güvenli bir şekilde imzalanmasına olanak tanıyan pazardaki lider e-İmza çözümüdür. Her zaman, her yerde, her cihazdan erişilebilen her boyuttaki ve sektördeki işletme, manuel, kağıt tabanlı imza yöntemlerini Esignly'nin elektronik imzalarıyla değiştir...
SignRequest
signrequest.com
Kendiniz imzalayın veya belgeleri imzalatın. Kolay, güvenli, yasal olarak bağlayıcı ve ücretsiz.
Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyoruz ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırıl...
Ansarada
ansarada.com
Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.
Concord
concordnow.com
Concord, sözleşmeler üzerinde işbirliği yapmak, yönetmek, e-imzalamak ve saklamak için en basit sözleşme yönetimi platformudur.
Momenteo
momenteo.com
Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.
DigiFabster
digifabster.com
Maliyet tahmin yazılımı CNC makine atölyenizin satışlarını nasıl artırabilir? Anında çevrimiçi CNC teklifleri sağlamak, makine atölyelerinin müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. RFQ yanıt süresini dakikalara indirmek için dahili olarak kullanın veya DigiFabster'ın makine...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünyanın her yerindeki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDo...
Encyro
encyro.com
Encyro, güvenli dosyaları herhangi bir e-posta adresine göndermenizi sağlar. İstemcileri davet etmek, paylaşılan klasörler oluşturmak veya izinleri yapılandırmak için zaman harcamayı bırakın. Müşterilerden oturum açmalarını istemeden güvenli mesaj ve dosyalar alın. Encyro, bilgisayarda imzalamak içi...
Signable
signable.co.uk
Signable'ın elektronik imza yazılımı, yasal olarak bağlayıcı ve güvenli çevrimiçi belgeleri saniyeler içinde göndermenize yardımcı olur. Bugün e-İmzalarla başlayın!
Foxit eSign
foxit.com
Foxit, 650 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor ve dünya çapında 200'den fazla ülkede bulunan KOBİ'lerden küresel işletmelere kadar 425.000'den fazla müşteriye satış yapıyor. Foxit eSign, önemli imzalı belgeleri hazırlamak ve toplamak için yasal olarak bağlayıcı bir e-imza hizmetidir. E...
Contractify
contractify.io
Tüm sözleşmelerinizi çevrimiçi olarak e-imzalamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için sözleşme yönetimi yazılımı. Contractify, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasına olanak tanır.
Upwex
upwex.io
Upwork'teki serbest çalışanlar ve şirketler için sonuçları iyileştirmek amacıyla yapay zekayı kullanan tarayıcı uzantısı. Upwork için AI Araçları: iş derecelendirmesi, teklif oluşturma ve CRM senkronizasyonu.
RSign
rsign.com
İmzalayanlar için kolaylık, mutlu gönderenler anlamına gelir. RSign eSign, belgeleri ve formları rehberli, zarif ve şık eSigning deneyimlerine dönüştürür.
Pricer24
pricer24.com
Distribütörler, satıcılar ve üreticiler için karmaşık karar: MSRP kontrolü, pazar ve trend analizi, pazar raporları, ürün analitiği, dinamik fiyatlandırma.
Jiga
jiga.io
Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.
Orgzit
orgzit.com
Kurumsal CRM'nin Gücü, Excel'in Esnekliğiyle. Üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada satış sistemi. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçerek Satış, Teklif, Hizmet ve Finansı kolaylaştırın.
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch teklif yazılımı, profesyonel görünümlü müşteri tekliflerini %50 daha kısa sürede oluşturmanıza, elektronik olarak imzalamanıza ve izlemenize olanak tanır.
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
Signwell
signwell.com
SignWell (eski adıyla Docsketch). Belgelerinizi imzalamayı o kadar kolaylaştırın ki geri dönüş süresini yarı yarıya azaltın. SignWell, yasal olarak bağlayıcı e-imzalar ve daha hızlı belge imzalama için bir elektronik imza aracıdır.
Rev.io
rev.io
Rev.io provides sophisticated billing-as-a-service (BaaS) to communications companies, wireless and IoT providers, and voice and network MSPs. Rev.io enables clients managing sophisticated subscription billing models with the industry’s most complete quote-to-cash financial processing experience to ...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink is a dynamic, cloud-based proposal management tool that combines six core business applications into a single software to help small to corporate proposal teams automate the proposal process. Zbizlink is all-inclusive. More than just a proposal management tool, it’s engineered to ease gover...
Scaido.io
scaido.io
A service for automating business sales processes, which speeds up and simplifies the preparation of quotes, estimates and commercial proposals, in conjunction with your CRM system, like Pipedrive or HubSpot
Propoze
propoze.app
Propoze is an easy-to-use proposal management software that allows users to quickly create and share sales proposals. It stands out among its competitors due to its simplicity and ease of use. Its drag-and-drop proposal builder helps users create proposals in just minutes - and every proposal looks ...