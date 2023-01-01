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Alternatifler - EZsign

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign, Inc., merkezi San Francisco, California'da bulunan ve kuruluşların elektronik anlaşmaları yönetmesine olanak tanıyan bir Amerikan şirketidir. DocuSign Anlaşma Bulutu'nun bir parçası olarak DocuSign, farklı cihazlarda elektronik olarak imzalamanın bir yolu olan e-İmza'yı sunar. DocuSign, 18...

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

workspace.fiverr.com

Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyi müşteri yönetimi aracı. Daha Akıllı Faturalama, Teklifler, Zaman Takibi, Ödemeler ve Sözleşmeler Eski adıyla AND.CO.

DocHub

DocHub

dochub.com

PDF belgelerini çevrimiçi imzalayın, e-İmza isteyin ve yeniden kullanılabilir PDF şablonları gönderin. Tarayıcınızda Google ve Gmail ile entegre olan bir PDF düzenleyicidir. Anında ve ücretsiz üye olun.

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.

Zoho Sign

Zoho Sign

zoho.com

Zoho'nun e-imza yazılımını kullanarak iş belgelerini çevrimiçi olarak tam güvenlik ve güvenilirlikle dijital olarak imzalayın. Basit e-imza belge iş akışlarıyla işlemlerinizi otomatikleştirin. Zoho Sign, Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms dahil olmak üzere Zoho uygulamalarının yanı sıra...

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş ak...

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.

Dropbox Sign

Dropbox Sign

hellosign.com

Dropbox Sign (eski adıyla Dropbox Sign), yasal olarak bağlayıcı elektronik imzaları göndermenin, almanın ve yönetmenin en kolay yoludur. Ücretsiz dene!

Accelo

Accelo

accelo.com

Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

SignEasy, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve doldurmak veya belgeleri telefon, tablet veya bilgisayardan imzalatmak için bulut tabanlı bir çözümdür. SignEasy ile yapılan imzalar, ESIGN Yasası'nın yanı sıra eIDAS ve Avrupa Direktifi (EC/1999/93) ile de uyumludur.

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

Better Proposals ile profesyonel görünümlü iş tekliflerini yarı sürede gönderin. Ayrıntılı analizler ve dijital imzalarla daha fazla anlaşma yapın.

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.

Formstack

Formstack

formstack.com

Güçlü işyeri üretkenlik araçlarıyla kuruluşunuzun iş akışlarını dijitalleştirmesini ve otomatikleştirmesini sağlayın. İş akışı otomasyonu çözümlerimizi bugün keşfedin.

Proposify

Proposify

proposify.com

Satış liderlerine satış süreçlerinin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan teklif yazılımı. Proposify'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Signaturely

Signaturely

signaturely.com

Şimdi bir belge yükleyin ve birkaç dakika içinde yasal olarak imzalanmasını sağlayın. Signaturely, imzaları son derece basit hale getiren ücretsiz bir elektronik imza yazılımıdır.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.

signNow

signNow

signnow.com

İş akışınıza göre ölçeklenen elektronik imza. AirSlate Business Cloud'un bir parçası olan SignNow ile e-İmza iş akışları oluşturun ve ölçeklendirin. Belgeleri imzalamak için imzalayın ve gönderin, anlaşmalar oluşturun, sözleşmeler üzerinde pazarlık yapın, ödemeleri kabul edin ve iş süreçlerini otom...

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.

Quotient

Quotient

quotientapp.com

Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.

Nusii

Nusii

nusii.com

Word, InDesign ve PDF'lerle kavga etmeye son verin. Nusii, her seferinde daha kısa sürede güzel teklifler oluşturmanıza olanak tanır.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.

Paddle

Paddle

paddle.com

B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.

Eversign

Eversign

eversign.com

İşyerinde, evde veya hareket halindeyken yasal olarak bağlayıcı elektronik imzalar. Belgeleri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde onaylayın, teslim edin ve imzalayın.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.

DottedSign

DottedSign

dottedsign.com

Belgeleri DottedSign ile web'de, iOS ve Android cihazlarda yasal olarak uygulanabilir bir şekilde çevrimiçi imzalayın. İlk elektronik imzanızı bugün yakalayın!

Loopio

Loopio

loopio.com

Teklif yanıt sürecinizi değiştirin ve büyümenizi serbest bırakın. 800'den fazla şirketin RFP'leri, DDQ'ları ve Güvenlik Anketlerini yanıtlamak için neden Loopio'yu kullandığını görün.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro, PDF yazılımı, belge yönetimi ve elektronik imzalarda küresel bir SaaS lideridir. Nitro'nun Üretkenlik Platformu, güçlü PDF araçlarını, dijital iş akışlarını, son derece güvenli e-İmzalama ve kimlik doğrulama özelliklerini içerir. Sektör lideri iş zekası ve analitik ürünü, tamamı sınıfının en ...

Skribble

Skribble

skribble.com

Skribble ile elektronik olarak imzalayın. Dünya çapında yasal olarak geçerlidir, İsviçre'de güvenli bir şekilde barındırılır.

eSignly

eSignly

esignly.com

Esignly, elektronik belgelerin kolay, verimli ve güvenli bir şekilde imzalanmasına olanak tanıyan pazardaki lider e-İmza çözümüdür. Her zaman, her yerde, her cihazdan erişilebilen her boyuttaki ve sektördeki işletme, manuel, kağıt tabanlı imza yöntemlerini Esignly'nin elektronik imzalarıyla değiştir...

SignRequest

SignRequest

signrequest.com

Kendiniz imzalayın veya belgeleri imzalatın. Kolay, güvenli, yasal olarak bağlayıcı ve ücretsiz.

Quoter

Quoter

quoter.com

BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.

MyDocSafe

MyDocSafe

mydocsafe.com

MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyoruz ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırıl...

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord, sözleşmeler üzerinde işbirliği yapmak, yönetmek, e-imzalamak ve saklamak için en basit sözleşme yönetimi platformudur.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

Maliyet tahmin yazılımı CNC makine atölyenizin satışlarını nasıl artırabilir? Anında çevrimiçi CNC teklifleri sağlamak, makine atölyelerinin müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. RFQ yanıt süresini dakikalara indirmek için dahili olarak kullanın veya DigiFabster'ın makine...

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...

VeriDoc Sign

VeriDoc Sign

veridocsign.com

VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünyanın her yerindeki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDo...

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro, güvenli dosyaları herhangi bir e-posta adresine göndermenizi sağlar. İstemcileri davet etmek, paylaşılan klasörler oluşturmak veya izinleri yapılandırmak için zaman harcamayı bırakın. Müşterilerden oturum açmalarını istemeden güvenli mesaj ve dosyalar alın. Encyro, bilgisayarda imzalamak içi...

Signable

Signable

signable.co.uk

Signable'ın elektronik imza yazılımı, yasal olarak bağlayıcı ve güvenli çevrimiçi belgeleri saniyeler içinde göndermenize yardımcı olur. Bugün e-İmzalarla başlayın!

Foxit eSign

Foxit eSign

foxit.com

Foxit, 650 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor ve dünya çapında 200'den fazla ülkede bulunan KOBİ'lerden küresel işletmelere kadar 425.000'den fazla müşteriye satış yapıyor. Foxit eSign, önemli imzalı belgeleri hazırlamak ve toplamak için yasal olarak bağlayıcı bir e-imza hizmetidir. E...

Contractify

Contractify

contractify.io

Tüm sözleşmelerinizi çevrimiçi olarak e-imzalamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için sözleşme yönetimi yazılımı. Contractify, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasına olanak tanır.

Upwex

Upwex

upwex.io

Upwork'teki serbest çalışanlar ve şirketler için sonuçları iyileştirmek amacıyla yapay zekayı kullanan tarayıcı uzantısı. Upwork için AI Araçları: iş derecelendirmesi, teklif oluşturma ve CRM senkronizasyonu.

RSign

RSign

rsign.com

İmzalayanlar için kolaylık, mutlu gönderenler anlamına gelir. RSign eSign, belgeleri ve formları rehberli, zarif ve şık eSigning deneyimlerine dönüştürür.

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

Distribütörler, satıcılar ve üreticiler için karmaşık karar: MSRP kontrolü, pazar ve trend analizi, pazar raporları, ürün analitiği, dinamik fiyatlandırma.

Jiga

Jiga

jiga.io

Tedarikçilerinizi kuruluşunuzun iletişim yığınıyla senkronize edin. RFQ'ları, PO'ları ve sipariş durumu takibini otomatikleştirin.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Kurumsal CRM'nin Gücü, Excel'in Esnekliğiyle. Üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada satış sistemi. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçerek Satış, Teklif, Hizmet ve Finansı kolaylaştırın.

Bidsketch

Bidsketch

bidsketch.com

Bidsketch teklif yazılımı, profesyonel görünümlü müşteri tekliflerini %50 daha kısa sürede oluşturmanıza, elektronik olarak imzalamanıza ve izlemenize olanak tanır.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.

Signwell

Signwell

signwell.com

SignWell (eski adıyla Docsketch). Belgelerinizi imzalamayı o kadar kolaylaştırın ki geri dönüş süresini yarı yarıya azaltın. SignWell, yasal olarak bağlayıcı e-imzalar ve daha hızlı belge imzalama için bir elektronik imza aracıdır.

Rev.io

Rev.io

rev.io

Rev.io provides sophisticated billing-as-a-service (BaaS) to communications companies, wireless and IoT providers, and voice and network MSPs. Rev.io enables clients managing sophisticated subscription billing models with the industry’s most complete quote-to-cash financial processing experience to ...

Zbizlink

Zbizlink

zbizlink.com

Zbizlink is a dynamic, cloud-based proposal management tool that combines six core business applications into a single software to help small to corporate proposal teams automate the proposal process. Zbizlink is all-inclusive. More than just a proposal management tool, it’s engineered to ease gover...

Scaido.io

Scaido.io

scaido.io

A service for automating business sales processes, which speeds up and simplifies the preparation of quotes, estimates and commercial proposals, in conjunction with your CRM system, like Pipedrive or HubSpot

Propoze

Propoze

propoze.app

Propoze is an easy-to-use proposal management software that allows users to quickly create and share sales proposals. It stands out among its competitors due to its simplicity and ease of use. Its drag-and-drop proposal builder helps users create proposals in just minutes - and every proposal looks ...

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