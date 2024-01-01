EyeOnTask, saha hizmetleri işletmelerinin iş akışını sorunsuz bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve bu da onu pazardaki en iyi saha hizmeti yönetim yazılımı haline getirir. Halihazırda dağınık iş akışını yönetmekte zorluk yaşayan saha hizmet kuruluşlarına çözüm sağlıyoruz. Hedefi giderleri azaltmak, üretkenliği artırmak ve her saha operasyonunun süreçlerini kolaylaştırmak olan müşteri odaklı bir şirketiz. Hizmet verdiğimiz sektörler - 1. HVAC 2. Tesisat 3. Bilgisayar Kurulumu ve Onarımı 4. Taşımacılık ve Lojistik 5. İnşaat 6. CCTV Gözetim 7. İnternet ve Kablolu Servis Sağlayıcı 8. Haşere Kontrolü 9. Temizlik Yazılımı 10. Çim Bakımı ve Peyzaj 11. Havuz ve Spa 12. Güneş Enerjisi Kurulum Sistemi 13. Yangın Güvenliği ve alarm sistemleri 14. Asansör, Asansörler ve Yürüyen Merdivenler 15. Ev Otomasyonu ... ve daha fazlası

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