EyeOnTask

EyeOnTask

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Web Sitesi: eyeontask.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

EyeOnTask, saha hizmetleri işletmelerinin iş akışını sorunsuz bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve bu da onu pazardaki en iyi saha hizmeti yönetim yazılımı haline getirir. Halihazırda dağınık iş akışını yönetmekte zorluk yaşayan saha hizmet kuruluşlarına çözüm sağlıyoruz. Hedefi giderleri azaltmak, üretkenliği artırmak ve her saha operasyonunun süreçlerini kolaylaştırmak olan müşteri odaklı bir şirketiz. Hizmet verdiğimiz sektörler - 1. HVAC 2. Tesisat 3. Bilgisayar Kurulumu ve Onarımı 4. Taşımacılık ve Lojistik 5. İnşaat 6. CCTV Gözetim 7. İnternet ve Kablolu Servis Sağlayıcı 8. Haşere Kontrolü 9. Temizlik Yazılımı 10. Çim Bakımı ve Peyzaj 11. Havuz ve Spa 12. Güneş Enerjisi Kurulum Sistemi 13. Yangın Güvenliği ve alarm sistemleri 14. Asansör, Asansörler ve Yürüyen Merdivenler 15. Ev Otomasyonu ... ve daha fazlası
Kategoriler:
Business
Faturalandırma Yazılımı

Web Sitesi: eyeontask.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, EyeOnTask ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

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xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

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FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

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Teamleader

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