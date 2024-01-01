Alternatifler - Extensiv
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (eski adıyla TSheets Time Tracker), çalışanlarınızın ceplerinde bulunan cihazlarla iş sahasına giriş ve çıkış yapmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir zaman izleme ve planlama uygulamasıdır.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, California'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Sağlam bir başlangıç yapın. QuickBooks Serbest Meslek Sahibi, kendi kendine başlayanlara ve küçük işletmelere ilerlemek için ihtiyaç duydukları özellikleri sağlar.
AfterShip
aftership.com
AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011 ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu.AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi yat...
Deskera
deskera.com
İşletmenizi Yönetmek için Muhasebe, Envanter, Bordro ve CRM İçeren Küçük İşletme Yazılımı
Sage Accounting
sage.com
Sage İş Bulutu. Muhasebe, finans ve bordro. Küçük işletmeler. muhasebe simgesi. Muhasebe. Küçük işletmeler için yerel bulut muhasebe yazılımı.
Debutify
debutify.com
Daha az çabayla, daha kısa sürede daha fazla yorum alın. Debutify İncelemeleri, müşteri incelemelerini istemeyi, toplamayı ve yönetmeyi basitleştirir, böylece daha fazlasını daha hızlı alabilirsiniz.
Veeqo
veeqo.com
Hepsi bir arada e-ticaret nakliye yazılımı. Düşük kargo ücretleri, otomasyon ve sorunsuz sipariş karşılama araçlarıyla siparişleri yerine getirmek için gereken maliyeti ve süreyi azaltın.
Elfsight
elfsight.com
Web sitenizi kodlamadan yükseltin. Elfsight widget'ları 1.000.000'dan fazla web sitesi sahibinin satışlarını artırmasına, ziyaretçilerin ilgisini çekmesine, potansiyel müşteriler toplamasına ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Kullanıma hazır çözümlerle zamandan ve paradan tasarruf edin, işinizi dah...
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır.
Sage Intacct
intacct.com
Her büyüklükteki şirketin muhasebe ve finansal yönetim yazılımı için AICPA'nın ilk ve tek tercih edilen sağlayıcısı ile yatırım getirisini artırın ve kuruluşunuzu dönüştürün.
Webgility
webgility.com
Çevrimiçi perakendeciler ve ticari işletmelere yönelik önde gelen muhasebe otomasyonu ve çok kanallı yazılım platformuna erişim kazanmak için şimdi oturum açın.
MYOB Australia
myob.com
MYOB ile İyi Meşgul Olun. Günlük görevlerinizi otomatikleştiren tek bir sistem ve · Güncel kaynaklarla işinizi nelerin etkilediğinden haberdar olun.
Dolibarr
dolibarr.org
Profesyonel veya temel bir faaliyeti (kobi, serbest çalışanlar veya büyük şirketler) yönetmek için web tabanlı ERP ve CRM Açık Kaynak yazılımı: teklif veya ticari teklifler, faturalar, ürünler, kişiler, gündem, siparişler, satın almalar, stoklar, e-postalar, CMS, POS
MRPeasy
mrpeasy.com
Basit ama güçlü bulut tabanlı Üretim ERP/MRP yazılımı. Üretimin, stokun, müşterilerin, satın almaların, finansın ve ekibin kusursuz yönetimi.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl, siparişlerinizi, envanterinizi, finansal bilgilerinizi, POS'unuzu ve CRM'nizi tek bir yerde toplayan çok kanallı perakende yönetim sistemidir.
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite, markaların ve perakendecilerin ürünlerini dünyanın en büyük çevrimiçi pazaryerlerinde listeleyip satmasının en kolay yoludur.
Exact
exact.com
İşletmelerin fiyat teklifi oluşturmasına, çalışanlara görev atamasına, fatura oluşturmasına ve gelir tahmini yapmasına yardımcı olan proje planlama çözümü.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak pe...
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
MYOB New Zealand
myob.com
MYOB ile İyi Meşgul Olun. Günlük görevlerinizi otomatikleştiren tek bir sistem ve · Güncel kaynaklarla işinizi nelerin etkilediğinden haberdar olun.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex, üreticilere iş dönüşümünü desteklemek için üretim katından en üst kata kadar işlerinin her yönünü bağlama, otomatikleştirme, izleme ve analiz etme yeteneği verir. Bulutta yerleşik Plex Akıllı Üretim Platformu, insanları, sistemleri, makineleri ve tedarik zincirlerini birbirine bağlamak için ME...
Striven
striven.com
Striven, kuruluşunuzun başarı için ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılım paketidir.
Channable
channable.com
Hepsi bir arada platformumuz, daha fazla görünürlük, daha akıllı reklam kampanyaları ve daha kişiselleştirilmiş pazarlama için ihtiyaç duyduğunuz çözümleri sağlar.
Replyco
replyco.com
Replyco, tüm müşteri mesajlarınızı tek bir sezgisel gelen kutusunda merkezileştiren e-Ticaret yardım masası platformudur. Görevleri otomatikleştirin, iş akışlarınızı kolaylaştırın ve çok kısa sürede olağanüstü müşteri desteği sunun.
Feedonomics
app.feedonomics.com
1 numaralı veri akışı optimizasyonu ve ürün akışı yönetimi sistemleri platformumuz, ürünlerinizi Google Alışveriş, Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere insanların çevrimiçi alışveriş yaptığı her yerde listelemenize olanak tanır