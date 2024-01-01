ExtendImage AI, görüntüleri genişletmek için üretken yapay zekayı (AI) kullanan bir araçtır. Bu araç, kullanıcıların görüntülerine yeni öğeler ekleme, stilleri karıştırma ve renk paletleri oluşturma gibi çeşitli AI tekniklerini uygulamalarına olanak tanır. Başlamak için birkaç basit adımla kullanıcı dostu ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcılar görsellerini yükleyebilir ve ön plan veya arka plan ekleme, iki görüntüyü karıştırma veya renk paleti oluşturma gibi istenen yapay zeka tekniğini seçebilir. Araç ayrıca yapay zeka efektinin yoğunluğunu ayarlamak ve çıktı görüntüsünü düzenlemek gibi bir dizi gelişmiş özellik de sunuyor. ExtendImageAI, yeni ve benzersiz görüntüler oluşturmanın yanı sıra mevcut görüntüleri genişletmek için de kullanılabilir. Grafik tasarımcıları, dijital sanatçılar ve ilginç görseller yaratmak isteyen herkes için harika bir araçtır.

Web Sitesi: extendimage.ai

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