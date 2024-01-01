Alternatifler - Explain Everything

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.

Miro

Miro

miro.com

Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınası yapmaktan çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, dağıtılmış ekiplerin birlikte etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur.

Jamboard

Jamboard

google.com

Jamboard, Google tarafından daha önce G Suite olarak bilinen Google Workspace'in bir parçası olarak geliştirilen etkileşimli bir beyaz tahta sistemidir. Resmi olarak 25 Ekim 2016'da duyurulmuştur. 55" 4K dokunmatik ekrana sahiptir ve ücretsiz Google Dokümanlar paketi aracılığıyla platformlar arası d...

Lucid

Lucid

lucid.app

Lucid, ekiplere geleceği hayal etmekten onu inşa etmeye kadar gitme gücü veren tek görsel işbirliği paketidir.

MURAL

MURAL

mural.co

Platformumuz ve profesyonel hizmetlerimiz, yenilikçi ekiplerin önemli sorunları çözmek için görsel olarak düşünmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Aklınızdan geçenleri yapışkan notlara yazmanız yeterli. Ardından ekibinizi harekete geçirmek ve uyumlu hale getirmek için listeler, akış şemaları...

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Sanki Miro ve Obsidian'ın bebeği varmış gibi. Zettelkasten yöntemini kullanarak atomik notlarınızı düzenleyin ve bağlayın. Tüm düşüncelerinizi tek bir yerde görün ve kolayca paylaşın.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

UML Diyagramları, akış şemaları, tel çerçeveler ve daha fazlasını yapın. Ücretsiz diyagram yazılımımız ve çevrimiçi diyagram araçlarımız işbirliğini ve iletişimi geliştirir.

Fibery

Fibery

fibery.io

Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, ken...

Creately

Creately

creately.com

Projelerin beyin fırtınası, planlanması, yürütülmesi ve analizinde işbirliği yapmaya yönelik görsel çalışma alanı yazılımı. Gerçek zamanlı işbirliği, sonsuz tuval ve güçlü diyagram oluşturma yetenekleri.

Weje

Weje

weje.io

Ücretsiz ekip işbirliği platformunun yardımıyla sanal çevrimiçi panolarda her şeyi toplamanın, organize etmenin ve paylaşmanın yeni yolu.

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

Tüm ekibiniz için sonsuz bir tuval. Conceptboard'un işbirliğine dayalı çevrimiçi beyaz tahtasını kullanarak görsel olarak birlikte çalışın.

Magma

Magma

magma.com

Gerçek zamanlı olarak paylaşılan bir tuval üzerinde dijital boyama yoluyla beyin fırtınası yapmak ve fikir üretmek için Magma'yı kullanan 1 milyondan fazla sanatçı ve stüdyodan oluşan bir topluluğa katılın. İşbirliğine dayalı çizim oturumunu doğrudan tarayıcınızda başlatın; yazılım kurulumu gerekmez...

Webex

Webex

webex.com

Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...

Limnu

Limnu

limnu.com

Limnu, işbirliğine dayalı en iyi çevrimiçi beyaz tahtadır.

Ayoa

Ayoa

ayoa.com

Farklı düşünün, daha fazlasını başarın. Ayoa, farklılıkları benimsemek, yaratıcılığı artırmak ve sonuçları yönlendirmek için tasarlanmış, hepsi bir arada zihin haritalama, beyaz tahta ve işbirliği uygulamasıdır.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix, ekip verimliliğini ve özgür ekip hayal gücünü artırmak için çeşitli araçları birleştiren çevrimiçi, işbirliğine dayalı bir beyaz tahtadır

Collaboard

Collaboard

collaboard.app

İşbirliği görselleştirildi. Bu dijital beyaz tahtanın gücünü keşfedin ve kuruluşunuzda çalışma şeklinizi geliştirin.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Akış şemaları, tel çerçeveler, UML modelleri, ağ diyagramı ve daha fazlasını oluşturmak ve güvenli bir şekilde paylaşmak için çevrimiçi diyagram yazılımı. 2,5 milyondan fazla kullanıcı. Ücretsiz bir hesapla başlayın!

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Daha işbirlikçi toplantılara yer açın. Halihazırda kullandığınız araçları yanınızda getirin ve ekibiniz, müşterileriniz ve müşterilerinizle yan yana çalışın.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha'nızda oturum açın! çalışma alanı. Henüz bir hesabınız yok mu? Dünyanın 1 numaralı yol haritası yazılımının 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolun.

Klaxoon

Klaxoon

klaxoon.com

Verimli atölye çalışmalarını güvenle yürütün. Kişiye özel ve üretken atölye deneyimleri için ekipleri birbirine bağlayan sorunsuz platform.

HuddleIQ

HuddleIQ

huddleiq.com

HuddleIQ, günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanan çevrimiçi bir beyaz tahtadır; çevrimiçi paylaşım, sunum ve işbirliği için sonsuz yollar sunar. Sonsuz ölçeklenebilir bir dijital çalışma alanı kullanarak toplantılar düzenleyin, beyin fırtınası yapın, zihin haritası yapın, belgeleri paylaşın,...

Bluescape

Bluescape

bluescape.com

Toplantılarınızı ve vizyonlarınızı hayata geçirin. Başlangıç ​​ve beyin fırtınalarından sunumlara ve incelemelere kadar Bluescape, yaratıcı fikirlerin gelişeceği toplantı çözümüdür.

Allo

Allo

allo.io

İlk uzak çalışma alanınızla tanışın. Kelimenin tam anlamıyla herkesi aynı sayfada toplayın. Sıkıcı metin iletişiminize elveda deyin. Gelişmiş iletişimi deneyin — Daha etkileşimli, sürükleyici ve eğlenceli. Ekibinizle işbirliği yapmanın yeni yolu. Beyaz tahta, video konferans, dokümantasyon ve proje...

Stormboard

Stormboard

stormboard.com

Birlikte Daha İyi Çalışın. Daha fazla fikir üretmek için Stormboard'un ortak çalışma alanını kullanın ve ardından toplantılarınızı, beyin fırtınalarınızı ve projelerinizi daha üretken ve etkili hale getirmek için bu fikirleri önceliklendirin, düzenleyin ve hassaslaştırın.

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

ezTalks güvenilir web konferansı ve video konferans çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. HD görüntülü/sesli Sohbet, IM, ekran paylaşımı, kayıt ve beyaz tahta vb. gibi güçlü özelliklere sahip bulut ve şirket içi yazılımlar sunar. Ayrıca, yazılımla entegre olan ve basit ve mükemmel bir çözüm su...

LiveWebinar

LiveWebinar

livewebinar.com

En gelişmiş web semineri yazılımı. Tamamen özelleştirilebilir ve piyasada benzersiz. İşletmenize tamamen uyarlanmış web seminerleri için gelişmiş bir platform deneyin.

Sprintbase

Sprintbase

sprintbase.io

Sprintbase is an online collaboration platform built by the innovation consultancy, Treehouse Innovation, to facilitate and streamline the process of design thinking and innovation. It helps teams and organizations work together to solve complex problems, develop new ideas, and create innovative sol...

Meahana

Meahana

meahana.io

Meahana is a visual collaboration tool with more than 30 activity types that can be easily customized to create and facilitate meetings and workshops to accelerate alignment and improve decision making.

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