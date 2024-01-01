Alternatifler - ExpandShare

Trivie

trivie.com

Trivie, bilgiyi ölçmek, yönetmek ve geliştirmek için bir Hizmet Olarak Öğrenme platformudur. Bunu, çalışanların işlerini daha etkili bir şekilde yapmak için bilmeleri gerekenleri hatırlamalarına yardımcı olmak ve şirketlere bilgi varlıklarını ölçmek ve yönetmek için güçlü analitikler sağlamak üzere ...