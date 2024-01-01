Alternatifler - ExpandShare
Blinkist
blinkist.com
Blinkist, meşgul profesyonelleri güçlü fikirlerle güçlendirir, böylece bakış açılarını genişletebilirler, daha yaratıcı olabilirler, daha iyi kararlar alabilirler ve sonuçta hayatın her alanında büyüyüp gelişebilirler. 27 kategorideki 5.500'den fazla kurgu dışı kitap ve podcast'ten önemli fikirleri,...
Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kendi kahoot'larınızı yaratın ve yeni bir şeyler öğrenin! Kahoot! öğrenciler, öğretmenler, ofis süper kahramanları, bilgi meraklıları ve yaşam boyu öğrenenler için öğrenmenin büyüsünü getiriyor. Kahoot! her yıl okulda, işte ve evde 1 milyardan fazla oyuncuya katılım ve eğlence sunan oyun tabanlı bi...
WorkJam
workjam.com
WorkJam, önde gelen Digital Frontline Workplace platformudur. Mevcut WFM çözümünüzle çalışmak üzere tasarlanmış Görev Yönetimi, İletişim, Öğrenme, Self Servis ve özel bir açık vardiyalı pazar teknolojisi içerir. Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths ve daha fazlasını içeren ikonik markaları...
getAbstract
getabstract.com
Daha iyi bil. Daha iyisini yapın. 15 dakikada ne öğrenebilirsiniz? GetAbstract, özetlenmiş uzman bilgisine kolay erişim sağlayarak dünya çapındaki kuruluşların ve bireylerin bilgiyi verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan anca...
BrainStorm
brainstorminc.com
Ekibinizi, yazılımın benimsenmesi için özel olarak tasarlanmış tek öğrenme platformuyla donatın. Katılımı hızlandırın, desteği azaltın, katılımı derinleştirin ve kullanımı artırın. İster yeni müşteriler kazandıran bir Çözüm Sağlayıcı olun, ister son kullanıcı eğitimini yönetmek için daha ölçeklenebi...
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sos...
Spekit
spekit.com
Spekit, bugün işyerinde nasıl öğrendiğimize göre oluşturulmuş, tam zamanında bir öğrenme platformudur. Verimliliği kesintiye uğratmadan ekiplerin yeni süreçler, teknolojiler ve metodolojiler arasında gezinmesi gereken zamanda ve yerde eğitim ve rehberlik sağlar. Spekit, herhangi bir web tabanlı uygu...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon'un LMS'si (Öğrenim Yönetimi Yazılımı), önemli olan şeyleri (performansı, elde tutmayı ve büyümeyi) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. LearnUpon ile ekiplerinize, önemli olan şeyleri (performans, elde tutma ve büyüme) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri...
AssessFirst
assessfirst.com
İnsanların gerçekte kim olduğunu görün. Yapay zekanın ve modern psikolojinin gücünü AssessFirst ile birleştirin. İşletmenizde başarılı olma olasılığı en yüksek adayları tahmin edin.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins, 80'den fazla ülkede binlerce ekip tarafından sevilen, oyunlaştırılmış, TikTok tarzı bir e-Öğrenim platformudur. Her kullanıcının rolüne, işlevine ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli mikro öğrenmeyle çalışanların talep edilen donanım, yazılım ve yaşam becerilerini dakik...
Spokn
getspokn.com
Konuşulan Hikayeler, çalışan videoları oluşturmanın en kolay yoludur. Dakikalar içinde Kişiler ve İletişim programlarınızın seviyesini yükselten videolar oluşturabilir, kendi iç seslerinize dokunarak paradan tasarruf edebilir ve daha fazla insani bağlantı kurabilirsiniz. Dahili iletişim, DEI, işe al...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM'dan GoSpotCheck, dinamik görev yönetimi, sektör lideri görüntü tanıma, fotoğraf raporlama, saha ekibi iletişimi ve gelişmiş raporlamayı kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren tek mobil çözümle saha ekiplerinin pazar uygulamalarını yönlendirme gücünü açığa çıkarıyor. . Liderlerin daha iy...
7taps
7taps.com
7taps, 3 yıl önce kurumsal öğrenme ve geliştirme ortamında etkili mikro öğrenme uygulaması konseptine öncülük etti ve biz bu alana hakim olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerle nerede olurlarsa olsunlar bağlantı kurmanıza olanak tanıyan, ışık hızında, yüksek kaliteli mikro öğrenme oluşturmayı benzersiz ...
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai, daha hızlı, daha verimli öğrenmeyi teşvik etmek için yapay zekayı kullanan bir mikro öğrenme platformudur. Platform, canlı sınavlar, kurslar ve bilgi kartları dahil olmak üzere çeşitli ilgi çekici eğitim içeriği sunar. Aynı zamanda farkındalık, not alma ve zorluklar oluşturma araçları da...
Gametize
gametize.com
Gametize, her ölçekteki işletmeye yönelik bir oyunlaştırma ve topluluk katılımı platformudur. Teklifleri arasında özelliklerle dolu, kullanımı kolay içerik yönetim sistemi, özelleştirilebilir başarılar ve ödüller, sosyal davranışları motive eden çoklu mekanizmalar, raporlar ve analizler yer alıyor.
eduMe
edume.com
eduMe, ön saflardaki işgücünün tercih ettiği eğitim platformudur. İş akışında kapsamlı, tüketici düzeyinde eğitimi sorunsuz bir şekilde sunmak için Uber, Marriott, Kering ve Blue Cross Blue Shield dahil olmak üzere dünya çapındaki küresel perakende, konaklama, sağlık, üretim, isteğe bağlı ve lojisti...
Trivie
trivie.com
Trivie, bilgiyi ölçmek, yönetmek ve geliştirmek için bir Hizmet Olarak Öğrenme platformudur. Bunu, çalışanların işlerini daha etkili bir şekilde yapmak için bilmeleri gerekenleri hatırlamalarına yardımcı olmak ve şirketlere bilgi varlıklarını ölçmek ve yönetmek için güçlü analitikler sağlamak üzere ...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS Grubu, dijital öğrenme modüllerinin geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Bu vizyondan tam teşekküllü bir FLOWSPARKS Suite ortaya çıktı. FLOWSPARKS Yazma Aracındaki Öğrenme Formatlarını, Akıllı Şablonları ve Akıllı Programları birleştirerek kolaylıkla etkileşimli e-Öğr...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri kolayca atamanıza ve çalışanların ilerlemesini takip etmenize olanak tanıyan güçlü bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Sezgisel kurs oluşturucusu, içerik oluşturmayı basitleştirir ve önceden oluşturulmuş kurslardan oluşan bir kitaplık, iş gücünüzün ihtiyaç duyduğu eğitimi ve bec...
TalentCards
talentcards.com
TalentCards, hareket halindeyken hızlı ve etkili öğrenme sağlamanıza olanak tanıyan bir mikro öğrenme çözümüdür. Öğrenciler yerel iOS ve Android mobil uygulamaları aracılığıyla eğitimleriyle meşgul olurken, siz sezgisel bir web arayüzü aracılığıyla içerik oluşturur ve kullanıcıları yönetirsiniz. İçe...
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent, işe alım ve yetenek yönetimine adanmış dünyanın en popüler e-öğrenme platformudur. Sektör lideri içeriğimiz, kuruluşların yalnızca en iyi adayları bulup işe almasına değil, aynı zamanda çeşitliliği, eşitliği ve katılımı savunurken çalışan katılımı kültürünü de geliştirmesine olanak tan...
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io, Tesseract Learning tarafından desteklenen, ilgi çekici, etkileşimli ve tamamen duyarlı e-Öğrenim kurslarını kolayca geliştirmek için şablonlarla dolu, bulut tabanlı, hızlı bir e-Öğrenim yazma aracıdır. Prodient.io, etkili e-Öğrenim kurslarını hızlı bir şekilde geliştirmek için beceriler...
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep, şirketlerin gelir artışını hızlandırırken adayların sertifika testlerine girerken kendilerini daha güvende ve hazırlıklı hissetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış, ödüllü bir öğrenme platformudur. ACT, AAMC, ASCM, CFA Institute, CompTIA, GMAC, ISACA, McGraw-Hill Education, Spring...
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring, yapay zeka destekli bir iş etkinleştirme platformudur. İnsan odaklı yaklaşımımız, satışları, ortakları, ekipleri ve diğer herkesi inovasyon hızında bir araya getirir. İlgili içeriğin doğru kişilere hızlı bir şekilde gösterilmesine yardımcı oluyoruz, koçluğu destekliyoruz ve aynı zamanda e...
Qualee
qualee.com
Qualee, kurumsal uyumu ve aidiyeti güçlendirmek için tasarlanmış, ödüllü bir çalışan deneyimi platformudur. Şirketlerin, işe alım, öğrenme, mikro anketler ve işten ayrılma da dahil olmak üzere çalışanların yaşam döngüsü boyunca yeteneklerin katılımını sağlamasını kolaylaştırıyoruz. Yapay zeka destek...
Arist
arist.co
Arist, öğrencilerin her 6 dakikada bir kontrol ettiği mesajlaşma uygulamalarına yerel olarak enjekte edilen metin tabanlı öğrenmeyi oluşturmak, sunmak ve analiz etmek için bir platform sağlar: SMS, E-posta, WhatsApp, MS Teams ve Slack.