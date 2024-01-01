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Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde EXO Freight Shipper çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

EXO Freight, dünyanın ilk açık güverte taşımacılığı Pazaryeri'dir. Açık güverte nakliyecilerini ve düz yataklı taşıyıcıları birbirine bağlarken, hepsini yönetmek için bir nakliye yönetim sistemi sunuyoruz.

Web Sitesi: exofreight.com

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