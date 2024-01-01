EXO Freight Shipper

EXO Freight Shipper

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Web Sitesi: exofreight.com

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EXO Freight, dünyanın ilk açık güverte taşımacılığı Pazaryeri'dir. Açık güverte nakliyecilerini ve düz yataklı taşıyıcıları birbirine bağlarken, hepsini yönetmek için bir nakliye yönetim sistemi sunuyoruz.

Web Sitesi: exofreight.com

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